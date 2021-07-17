Esra Erol’dan Ağızları Açık Bırakacak Tatil Pozu! Mayosunu Giyip Öyle Bir Poz Verdi Ki, Avukat Hülya Harekete Geçti! “Yok Artık”
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da kısa bir süre önce sezon finali yaparak ekranlara veda etmişti. Başarılı sunucu Esra Erol ise sezon boyunca uğraşmış olduğu aile sorunları, kayıplar ve kaçırılmaların sonunda eşi ve çocuklarıyla birlikte tatile çıktı. Ağızları açık bırakan başarılı sunucu, mayosuyla poz vermeyi de ihmal etmedi.
Evlilik programı sunduğu zamandan bu zamana kadar yanında olan Avukat Hülya Kuran ise Esra Erol’un bu paylaşımına kayıtsız kalamadı ve yorumda bulundu. Birçok ünlü isimden güzel yorumlar alan Esra Erol, özellikle hayranlarından övgü dolu yorumlar almayı başardı.
Sezon finali yaparak ekranlara veda eden başarılı programın ele alınan tüm konularında halen çalışmalar devam ederken; Esra Erol ise derin bir nefes aldığı tatilinden pozlar paylaşılıyor. Sevilen sunucu kısa bir süre önce; “ATV benim ailem gibidir. Çok seviyorum hepinizi. Yeni sezonda yeniden buluşalım” yorumunda bulundu. Peki, Esra Erol nasıl bir tatil pozu paylaştı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.