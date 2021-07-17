Esra Erol’dan Ağızları Açık Bırakacak Tatil Pozu! Mayosunu Giyip Öyle Bir Poz Verdi Ki, Avukat Hülya Harekete Geçti! “Yok Artık”

Evlilik programı sunduğu zamandan bu zamana kadar yanında olan Avukat Hülya Kuran ise Esra Erol’un bu paylaşımına kayıtsız kalamadı ve yorumda bulundu. Birçok ünlü isimden güzel yorumlar alan Esra Erol, özellikle hayranlarından övgü dolu yorumlar almayı başardı.

Sezon finali yaparak ekranlara veda eden başarılı programın ele alınan tüm konularında halen çalışmalar devam ederken; Esra Erol ise derin bir nefes aldığı tatilinden pozlar paylaşılıyor. Sevilen sunucu kısa bir süre önce; “ATV benim ailem gibidir. Çok seviyorum hepinizi. Yeni sezonda yeniden buluşalım” yorumunda bulundu. Peki, Esra Erol nasıl bir tatil pozu paylaştı?



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