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17 Tem 2021 - 16:29

Yasak Elma Dizisinde Skandal Ayrılıklar! Savaşçı Dizsisine Gidecek Deniyordu, O İsimleri Tek Tek Gönderdi! Bundan Sonra Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak!

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde skandal ayrılıklar! Berk Oktay Savaşçı dizisinin yeniden başlaması durumunda yeniden Savaşçı dizisine gideceği yönünde haberler gündeme gelmiş ve milyonlar şok içerisinde kalmıştı fakat Berk Oktay gitmek yerine göndermeyi tercih etti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!