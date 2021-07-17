- 17 Tem 2021 - 16:29 G: 17 Tem 2021 - 16:36

Yasak Elma Dizisinde Skandal Ayrılıklar! Savaşçı Dizsisine Gidecek Deniyordu, O İsimleri Tek Tek Gönderdi! Bundan Sonra Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak!

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde skandal ayrılıklar! Berk Oktay Savaşçı dizisinin yeniden başlaması durumunda yeniden Savaşçı dizisine gideceği yönünde haberler gündeme gelmiş ve milyonlar şok içerisinde kalmıştı fakat Berk Oktay gitmek yerine göndermeyi tercih etti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Geçtiğimiz aylarda ekranlara veda eden başarılı dizinin başrollerinde bulunan Berk Oktay çıkan iddialar hakkında tek tek konuştu. Yakışıklı oyuncu diziye 85. Bölümden hemen sonra dahil edilmiş ve dizide Eda Ece’nin hayat verdiği Yıldız karakterinin sevgilisi olmuştu.

Yakışıklı oyuncu, Savaşçı dizisinin 99. Bölümünde diziye veda etmiş ve Yasak Elma dizisine geçtiğini duyurmuştu. Savaşçı dizisine vedasından birkaç ay sonra ise ekranlara Savaşçı dizisi gelmişti. Savaşçı dizisinde Kaan Bozok karakterine hayat veren Berk Oktay, yeni sezonda olmayışından dolayı reytinglerin düşüşüne neden olmuştu. Peki, Berk Oktay Yasak Elma dizisi hakkında neler söyledi?

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17 Tem 2021 - 16:29 Ankara- Yaşam

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