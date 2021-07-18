Survivor Aleyna'yı Sonunda Delirttiler! "Tebrikler Batuhan ve Ayşe" Öyle Şeyler Yaşandı ki; Aleyna Soluğu Psikologda Alabilir!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü reyting rekorları kırıyordu. Sevilerek izlenen yarışmada Batuhan ise “Ölüm potası” olarak adlandırılan potada; Ayşe ve Aleyna arasında kalarak elenmişti. Survivor 7. Olarak yarışmadan ayrılan Batuhan, rekor bir oy almıştı. Şampiyon olarak gösterilen ismin yarışmadan ayrılması ise büyük bir reyting kaybına neden oldu.

Survivor sonrasında normal hayatlarına dönen başarılı oyucular adeta birbirlerinin arasına set çekmişti. Kırmızı takımda bulunan hiç kimse Mavi takımda bulunan hiç kimseyle görüşmüyordu. Acun Ilıcalı ise bu duruma “Ben ilk defa Survivor yaşantısı boyunca birbirine bu kadar duvar ören iki takım görüyorum” sözlerini dile getirmişti. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu neden delirdi?



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