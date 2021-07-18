Survivor Aleyna'yı Sonunda Delirttiler! "Tebrikler Batuhan ve Ayşe" Öyle Şeyler Yaşandı ki; Aleyna Soluğu Psikologda Alabilir!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce bitmişti. Final yapan başarılı yarışmanın şampiyonu ise İsmail Balaban olmuştu. Survivor’un dördüncüsü olan Aleyna Kalaycıoğlu ise sosyal medya kullanıcılarına göre; adeta çıldırdı ve Batuhan’ın üzerini çizdi! Ayşe’yle yan yana gelen Batuhan’ın samimi halleri “Yok artık” dedirtti.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü reyting rekorları kırıyordu. Sevilerek izlenen yarışmada Batuhan ise “Ölüm potası” olarak adlandırılan potada; Ayşe ve Aleyna arasında kalarak elenmişti. Survivor 7. Olarak yarışmadan ayrılan Batuhan, rekor bir oy almıştı. Şampiyon olarak gösterilen ismin yarışmadan ayrılması ise büyük bir reyting kaybına neden oldu.
Survivor sonrasında normal hayatlarına dönen başarılı oyucular adeta birbirlerinin arasına set çekmişti. Kırmızı takımda bulunan hiç kimse Mavi takımda bulunan hiç kimseyle görüşmüyordu. Acun Ilıcalı ise bu duruma “Ben ilk defa Survivor yaşantısı boyunca birbirine bu kadar duvar ören iki takım görüyorum” sözlerini dile getirmişti. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu neden delirdi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.