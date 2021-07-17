Masterchef Mehmet Şef Stüdyoda Delirdi! Yarışmacıyı İttiği Gibi Tava ve Tencereyle Savaş Açtı! Büyük Şok Yaşandı, Kimse Bunu Yıllarca Unutamayacak! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir zevkle ve heyecanla izleniyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Mehmet Şef, yıllarca kimsenin unutmayacağı bir olaya milyonları şahitlik ettirdi.

Sık sık mutfakta sert bir insan olduğunu dile getiren Mehmet Şef, “Mizacım kesinlikle böyle. Ben oyuncu değilim. O yaptığımı bir kez daha yapamam. Benim için mutfak kaos yeridir. Ben o kaostan beslenirim. Mutfak insanları etkiler. Ben seni zehirleyebilirim” sözlerini dile getirdikten sonra Masterchef yarışmasında büyük bir skandala imzasını attı. Peki, neler yaptı?



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