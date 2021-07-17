- 17 Tem 2021 - 18:05 G: 17 Tem 2021 - 18:36

Masterchef Mehmet Şef Stüdyoda Delirdi! Yarışmacıyı İttiği Gibi Tava ve Tencereyle Savaş Açtı! Büyük Şok Yaşandı, Kimse Bunu Yıllarca Unutamayacak! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef kısa bir süre önce ekranlardaki macerasına başlamıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmada yer alan Mehmet Şef ise son bölümde adeta delirdi. Yarışmacıyı iterek; tava ve tencereyle savaş açan Mehmet Şef, büyük bir şok yaşattı.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir zevkle ve heyecanla izleniyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Mehmet Şef, yıllarca kimsenin unutmayacağı bir olaya milyonları şahitlik ettirdi.

Sık sık mutfakta sert bir insan olduğunu dile getiren Mehmet Şef, “Mizacım kesinlikle böyle. Ben oyuncu değilim. O yaptığımı bir kez daha yapamam. Benim için mutfak kaos yeridir. Ben o kaostan beslenirim. Mutfak insanları etkiler. Ben seni zehirleyebilirim” sözlerini dile getirdikten sonra Masterchef yarışmasında büyük bir skandala imzasını attı. Peki, neler yaptı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>

17 Tem 2021 - 18:05 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masumlar Apartmanı Gülben’e İhanet Şoku! Rol Arkadaşı Açıklama Yapmak Zorunda Kaldı, Ortalık Karıştı! Eski Eşi Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırabilir! Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı Gülben’e İhanet Şoku! Rol Arkadaşı Açıklama Yapmak Zorunda Kaldı, Ortalık Karıştı! Eski Eşi Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırabilir! Neler Oluyor?
Survivor Dora’ya Büyük Şok! Araba Kazanmıştı, Her Şey Onun İçin Durdu! Acun Medya Kararını Geri Çekti! Başını Duvarlara Vuracak… mask
Survivor Dora’ya Büyük Şok! Araba Kazanmıştı, Her Şey Onun İçin Durdu! Acun Medya Kararını Geri Çekti! Başını Duvarlara Vuracak…
Demet Özdemir Öyle Bir Bikini Giydi Ki, Herkes Çıplak Sandı! Hayranları Çıldırdı, Yorumlar Gırla Geliyor! Verdiği Dekolte Eriyip Bitirdi! mask
Demet Özdemir Öyle Bir Bikini Giydi Ki, Herkes Çıplak Sandı! Hayranları Çıldırdı, Yorumlar Gırla Geliyor! Verdiği Dekolte Eriyip Bitirdi!
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Resmen Delirdi! Batuhan Artık Onun İçin Hiçbir Şey İfade Etmiyor! Ayşe’yle Yan Yana Gelmesi Bardağı Taşırdı! Birde O Sözleri… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Resmen Delirdi! Batuhan Artık Onun İçin Hiçbir Şey İfade Etmiyor! Ayşe’yle Yan Yana Gelmesi Bardağı Taşırdı! Birde O Sözleri…
Çukur Dizisi Yeniden Başlıyor! Acun Ilıcalı Müjdeyi Verdi, İdris Baba, Yamaç, Vartolu Hatta Sena Bile Olacak! Neler Oluyor Neler… Milyonların Ağzı Kulaklarında… mask
Çukur Dizisi Yeniden Başlıyor! Acun Ilıcalı Müjdeyi Verdi, İdris Baba, Yamaç, Vartolu Hatta Sena Bile Olacak! Neler Oluyor Neler… Milyonların Ağzı Kulaklarında…
Esra Erol’dan Ağızları Açık Bırakacak Tatil Pozu! Mayosunu Giyip Öyle Bir Poz Verdi Ki, Avukat Hülya Harekete Geçti! “Yok Artık” mask
Esra Erol’dan Ağızları Açık Bırakacak Tatil Pozu! Mayosunu Giyip Öyle Bir Poz Verdi Ki, Avukat Hülya Harekete Geçti! “Yok Artık”
Kurtlar Vadisi Dizisinin Memati’si Dizi Hakkında Şok Bir Açıklamada Bulundu! Gürkan Uygun Diziye Girecek Mi? Necati Şaşmaz Şoku Milyonların Ağzını Açık Bıraktı! mask
Kurtlar Vadisi Dizisinin Memati’si Dizi Hakkında Şok Bir Açıklamada Bulundu! Gürkan Uygun Diziye Girecek Mi? Necati Şaşmaz Şoku Milyonların Ağzını Açık Bıraktı!
Masterchef Mehmet Şef Neden Bu Kadar Sinirli Olduğunu Açıkladı! Milyonlar Resmen Titredi! “Zehirleyebilirim” Dedi, Tehditleri Savurdu! Meğer Mehmet Şef… mask
Masterchef Mehmet Şef Neden Bu Kadar Sinirli Olduğunu Açıkladı! Milyonlar Resmen Titredi! “Zehirleyebilirim” Dedi, Tehditleri Savurdu! Meğer Mehmet Şef…
Kırmızı Oda’nın Delikanlı Sadi’sinden Büyük Terbiyesizlik! 83 Milyonun Önünde Hakaret Edince, İpler Koptu! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor! mask
Kırmızı Oda’nın Delikanlı Sadi’sinden Büyük Terbiyesizlik! 83 Milyonun Önünde Hakaret Edince, İpler Koptu! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor!
Arka Sokaklar Dizisinde Hüsnü Çoban Gitti, O İsim Geldi! Survivor İsmail Bile Kadroda! Artık Eski Arka Sokaklar Olmayacak! Neler Oluyor? mask
Arka Sokaklar Dizisinde Hüsnü Çoban Gitti, O İsim Geldi! Survivor İsmail Bile Kadroda! Artık Eski Arka Sokaklar Olmayacak! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Dora’ya Büyük Şok! Araba Kazanmıştı, Her Şey Onun İçin Durdu! Acun Medya Kararını Geri Çekti! Başını Duvarlara Vuracak… mask
Survivor Dora’ya Büyük Şok! Araba Kazanmıştı, Her Şey Onun İçin Durdu! Acun Medya Kararını Geri Çekti! Başını Duvarlara Vuracak…
Demet Özdemir Öyle Bir Bikini Giydi Ki, Herkes Çıplak Sandı! Hayranları Çıldırdı, Yorumlar Gırla Geliyor! Verdiği Dekolte Eriyip Bitirdi! mask
Demet Özdemir Öyle Bir Bikini Giydi Ki, Herkes Çıplak Sandı! Hayranları Çıldırdı, Yorumlar Gırla Geliyor! Verdiği Dekolte Eriyip Bitirdi!
Eski Survivor Yarışmacısından ‘’Yuh’’ Dedirten Pozlar! Değil Acun, Annesi Görse Tanıyamaz! Öyle Bir Hale Geldi Ki, Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Neler Oluyor? mask
Eski Survivor Yarışmacısından ‘’Yuh’’ Dedirten Pozlar! Değil Acun, Annesi Görse Tanıyamaz! Öyle Bir Hale Geldi Ki, Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Neler Oluyor?
Masterchef Mehmet Şef Stüdyoda Delirdi! Yarışmacıyı İttiği Gibi Tava ve Tencereyle Savaş Açtı! Büyük Şok Yaşandı, Kimse Bunu Yıllarca Unutamayacak! Neler Oluyor? mask
Masterchef Mehmet Şef Stüdyoda Delirdi! Yarışmacıyı İttiği Gibi Tava ve Tencereyle Savaş Açtı! Büyük Şok Yaşandı, Kimse Bunu Yıllarca Unutamayacak! Neler Oluyor?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Resmen Delirdi! Batuhan Artık Onun İçin Hiçbir Şey İfade Etmiyor! Ayşe’yle Yan Yana Gelmesi Bardağı Taşırdı! Birde O Sözleri… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Resmen Delirdi! Batuhan Artık Onun İçin Hiçbir Şey İfade Etmiyor! Ayşe’yle Yan Yana Gelmesi Bardağı Taşırdı! Birde O Sözleri…
Çukur Dizisi Yeniden Başlıyor! Acun Ilıcalı Müjdeyi Verdi, İdris Baba, Yamaç, Vartolu Hatta Sena Bile Olacak! Neler Oluyor Neler… Milyonların Ağzı Kulaklarında… mask
Çukur Dizisi Yeniden Başlıyor! Acun Ilıcalı Müjdeyi Verdi, İdris Baba, Yamaç, Vartolu Hatta Sena Bile Olacak! Neler Oluyor Neler… Milyonların Ağzı Kulaklarında…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status