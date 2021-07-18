Masterchef Mehmet Şef Stüdyoda Sinir Krizi Geçirdi! Yarışmacıyı İtti, Tava ve Tencere Resmen Savaş Ortamı Oluşturdu... Twitter Çalkalanıyor!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef kısa bir süre önce ekranlardaki macerasına başlamıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmada yer alan Mehmet Şef ise son bölümde adeta delirdi. Yarışmacıyı iterek; tava ve tencereyle savaş açan Mehmet Şef, büyük bir şok yaşattı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir zevkle ve heyecanla izleniyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Mehmet Şef, yıllarca kimsenin unutmayacağı bir olaya milyonları şahitlik ettirdi.
Sık sık mutfakta sert bir insan olduğunu dile getiren Mehmet Şef, “Mizacım kesinlikle böyle. Ben oyuncu değilim. O yaptığımı bir kez daha yapamam. Benim için mutfak kaos yeridir. Ben o kaostan beslenirim. Mutfak insanları etkiler. Ben seni zehirleyebilirim” sözlerini dile getirdikten sonra Masterchef yarışmasında büyük bir skandala imzasını attı. Peki, neler yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.