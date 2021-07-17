Eski Survivor Yarışmacısından ‘’Yuh’’ Dedirten Pozlar! Değil Acun, Annesi Görse Tanıyamaz! Öyle Bir Hale Geldi Ki, Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı’nın hem yapımı hem de sunuculuğunu üstlendiği Survivor yarışmasının 2014 yılındaki yarışmacısı olarak tanıdığımız Sahra Işık’tan görenleri hayrete düşüren pozlar! Böyle değişim ne görüldü ne de duyuldu!
Dünyanın en zorlu yarışması olan Survivor 2014 sayesinde tanıdığımız ve ekranlara ilk defa o tarihlerde gelen Sahra Işık başarısıyla herkesi cezbetmiş ve 2018 Survivor All Star’a çıkmaya da hak kazanmıştı. Yarışmadaki başarıları ile adından bir hayli söz ettirmeyi başaran Sahra Işık sosyal medyada da bir hayli aktif.
2013 Yılında Türkiye Best Model yarışmasında 3. Seçilerek ülkemizi Malezya da temsil eden Sahra Işık sürekli bir değişimin içinde yer alıyor. Öyle ki geçirdiği değişimleri sosyal medyada saklamayan nadir isimlerden. Yarışma sonrası küçük operasyonlar geçiren Sahra Işık öyle bir değişime uğradı ki görenler ‘’Annesi görse tanıyamaz’’ dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.