- 18 Tem 2021 - 10:08

Survivor Yarışmacısı Öyle Pozlar Verdi ki; Acun Bir Daha Hiçbir Yarışmaya Almayacak! Çünkü Tanınmıyor, Böyle Değişim Yok!

Acun Ilıcalı’nın hem yapımı hem de sunuculuğunu üstlendiği Survivor yarışmasının 2014 yılındaki yarışmacısı olarak tanıdığımız Sahra Işık’tan görenleri hayrete düşüren pozlar! Böyle değişim ne görüldü ne de duyuldu!

Dünyanın en zorlu yarışması olan Survivor 2014 sayesinde tanıdığımız ve ekranlara ilk defa o tarihlerde gelen Sahra Işık başarısıyla herkesi cezbetmiş ve 2018 Survivor All Star’a çıkmaya da hak kazanmıştı. Yarışmadaki başarıları ile adından bir hayli söz ettirmeyi başaran Sahra Işık sosyal medyada da bir hayli aktif.

2013 Yılında Türkiye Best Model yarışmasında 3. Seçilerek ülkemizi Malezya da temsil eden Sahra Işık sürekli bir değişimin içinde yer alıyor. Öyle ki geçirdiği değişimleri sosyal medyada saklamayan nadir isimlerden. Yarışma sonrası küçük operasyonlar geçiren Sahra Işık öyle bir değişime uğradı ki görenler ‘’Annesi görse tanıyamaz’’ dedi.

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18 Tem 2021 - 10:08 Ankara- Yaşam

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