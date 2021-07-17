Demet Özdemir Öyle Bir Bikini Giydi Ki, Herkes Çıplak Sandı! Hayranları Çıldırdı, Yorumlar Gırla Geliyor! Verdiği Dekolte Eriyip Bitirdi!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, öyle bir bikini giydi ki görenler mest oldu, çıplak sandı. Hayranları ise adeta çıldırdı ve yorum hakları tükenene kadar tonla yorum yaptılar. Yorumların gırla geldiği bu görselde Demet Özdemir’in verdiği dekolte eriyip bitirdi. Peki, Demet Özdemir nasıl bir paylaşım yaptı?
En son TV8 ekranlarındaki Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizide Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir, milyonların kalbini kazanmıştı. Sevilerek takip edilen dizinin final kararının ardından işe Akıncı dizinin başrol oyuncusu olan Şükrü Özyıldız’la Demet Özdemir, Aşk Taktikleri isimli dizide bir araya getirmişti.
Dikkatleri üzerine çeken ikiliden ise kısa bir süre önce skandal bir görsel geldi. Dizi çekimleri devam ederken; karavandan bir paylaşım yapan ikili birbirilerine çok yakıştırıldı. Bu durumun ise Oğuzhan Koç’u kıskandırdığı iddialar arasında yerini aldı. Peki, Demet Özdemir’den milyonlara göz yanılması yaptıran ve çıplak sandıran görseli, Oğuzhan Koç kıskanacak mı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.