Survivor Dora’ya Büyük Şok! Araba Kazanmıştı, Her Şey Onun İçin Durdu! Acun Medya Kararını Geri Çekti! Başını Duvarlara Vuracak…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, kısa bir süre önce ekranlara vedasını duyurmuştu. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmada bulunan Dora ise büyük bir şokla sarsıldı. İddialara göre Dora’nın arabası, Dora’dan yeniden alındı. Her şey onun için durma noktasına gelirken; görenler ise büyük bir şok yaşadı.
Uzun bir süre önce Masterchef Serhat’ta yarışmadan henüz ödülü alamadığını dile getirmişti. Yarışmanın bitmesinin üzerinden neredeyse 7 ay geçmesine rağmen halen Serhat’ın ödülü alamaması akıllarda soru işareti oluşturmuştu ki, bir şokta Survivor Dora’dan geldi! Peki, neler oluyor?
Sevilerek takip edilen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir merakla izleniyordu. İsmail Balaban’ın şampiyon olduğu yarışmada Poyraz ise ikinci olmuştu. Dora ise yarışmadan Survivor Şampiyonu olan İsmail Balaban’dan daha yüksek fiyatlı bir araç kazanmıştı. Survivor Dora’ya yarışmadan sonra neden araç verilmeyeceği ise ortaya büyük bir şokla çıktı! İşte merak edilin tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.