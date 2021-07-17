Survivor Dora’ya Büyük Şok! Araba Kazanmıştı, Her Şey Onun İçin Durdu! Acun Medya Kararını Geri Çekti! Başını Duvarlara Vuracak…

Uzun bir süre önce Masterchef Serhat’ta yarışmadan henüz ödülü alamadığını dile getirmişti. Yarışmanın bitmesinin üzerinden neredeyse 7 ay geçmesine rağmen halen Serhat’ın ödülü alamaması akıllarda soru işareti oluşturmuştu ki, bir şokta Survivor Dora’dan geldi! Peki, neler oluyor?

Sevilerek takip edilen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir merakla izleniyordu. İsmail Balaban’ın şampiyon olduğu yarışmada Poyraz ise ikinci olmuştu. Dora ise yarışmadan Survivor Şampiyonu olan İsmail Balaban’dan daha yüksek fiyatlı bir araç kazanmıştı. Survivor Dora’ya yarışmadan sonra neden araç verilmeyeceği ise ortaya büyük bir şokla çıktı! İşte merak edilin tüm detaylar…



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