Masumlar Apartmanı Gülben’e İhanet Şoku! Rol Arkadaşı Açıklama Yapmak Zorunda Kaldı, Ortalık Karıştı! Eski Eşi Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırabilir! Neler Oluyor?

Dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde 2018 yılında evlendiği ve çok mutlu olduğu evlilikten ayrılma kararı aldığını duyurmuştu. Bunun üzerine gündeme bomba gibi bir iddia düşmüş ve Merve Dizdar’ın Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterine hayat veren Uğur Uzunel ile aşk yaşamaya başladıkları konuşulmuştu.

Merve Dizdar herhangi bir açıklama yapmamıştı fakat rol arkadaşı Uğur Uzunel bomba gibi bir açıklama yaptı. Bunun üzerine dizide birbirine ikisini yakıştıran hayranları büyük bir şok yaşadı. Peki, Uğur Uzunel nasıl bir açıklamada bulundu?



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