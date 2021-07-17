Masumlar Apartmanı Gülben’e İhanet Şoku! Rol Arkadaşı Açıklama Yapmak Zorunda Kaldı, Ortalık Karıştı! Eski Eşi Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırabilir! Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar günde büyük bir şokla başladı. Rol arakadaşıyla adı aşk dedikodularına karışınca, Uğur Uzunel, açıklama yapmak zorunda kaldı. Ortalık çok fena karışırken; eski eşi Gürkan Altundaşar’ın ortalığı ayağa kaldırabileceği yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü.
Dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde 2018 yılında evlendiği ve çok mutlu olduğu evlilikten ayrılma kararı aldığını duyurmuştu. Bunun üzerine gündeme bomba gibi bir iddia düşmüş ve Merve Dizdar’ın Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterine hayat veren Uğur Uzunel ile aşk yaşamaya başladıkları konuşulmuştu.
Merve Dizdar herhangi bir açıklama yapmamıştı fakat rol arkadaşı Uğur Uzunel bomba gibi bir açıklama yaptı. Bunun üzerine dizide birbirine ikisini yakıştıran hayranları büyük bir şok yaşadı. Peki, Uğur Uzunel nasıl bir açıklamada bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.