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18 Tem 2021 - 17:11

Burçin Terzioğlu - İlker Kaleli Çiftinden Korkunç Haber! Tüm Hayranları Büyük Hayal Kırıklığı Yaşadılar... "Yazık!"

Eski aşkların arasında öyle bir gelişme yaşandı ki takipçileri ve sevenleri bir kere daha hayal kırıklığına uğradı. İlker Kaleli öyle bir hamlede bulundu ki görenler ‘’Bu Sıla’nın kıskançlığı’’ dedi.