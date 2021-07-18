18 Tem 2021 - 17:11 Güncelleme: 18 Tem 2021 - 17:21
Burçin Terzioğlu - İlker Kaleli Çiftinden Korkunç Haber! Tüm Hayranları Büyük Hayal Kırıklığı Yaşadılar... "Yazık!"
Eski aşkların arasında öyle bir gelişme yaşandı ki takipçileri ve sevenleri bir kere daha hayal kırıklığına uğradı. İlker Kaleli öyle bir hamlede bulundu ki görenler ‘’Bu Sıla’nın kıskançlığı’’ dedi.
2015 ve 2017 yılları arasında Poyraz Karayel dizisinde başrol oynayan ikili Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli’nin dizideki aşkları gerçeğe yansımış, ikili arasında büyük bir aşk yaşanmaya başlamıştı. Birbirlerine binlerce insan tarafından çok yakışıtırılan ve ilişkileri sosyal medya gündeminde bir hayli beğenilen çift nazara değdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.