- 18 Tem 2021 - 18:24 G: 18 Tem 2021 - 18:36

21 Yıldır Kayıp, Milyonların Tüyleri Diken Diken! Seren Serengil Öyle Bir Cevap Verdi ki; Herkesin Tepkisini Topladı! Sosyal Medya Çalkalanıyor...

Sosyal medyayı bir hayli sık kullanan Seren Serengil 21 yıldır kayıp kızını arayan anneye öyle bir şey yazdı ki, sosyal medya ikiye bölündü! Kayıp kızı için büyük bir uğraş gösteren acılı anneye Seren Serengil’in cevabı ‘’Yuh’’ dedirtti.

Sıcak yaz günlerini Bodrum’un serin sularında geçirmeyi tercih eden Seren Serengil sosyal medyayı sık kullanan isimler arasında yer alıyor. Son olarak paylaştığı fotoğraflarla da gündeme gelen Seren Serengil şimdi de bir takipçisine yaptığı yorum ile sosyal medyanın gündeminde.

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18 Tem 2021 - 18:24 Ankara- Yaşam

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