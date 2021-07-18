Acun Ilıcalı Resmen Çıldıracak! Şeyma Subaşı Ne Yapmaya Çalışıyor? Amacı Ne? Takipçileri Resmen Çıldırdı...
Acun Ilıcalı bu olay karşısında resmen çıldıracak. Şeyma Subaşı'nın yaptığı son hareket herkesi şaşkına çevirdi. Ortalık bu kadar karışıkken, eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi açıklamalar yapıp magazin gündemini titretmişken, Şeyma Subaşı; Acun Ilıcalı atağına başladı. Neden yaptığı ve amacının ne odluğu bilinmeyen Subaşı'nın o paylaşımı olay oldu!
Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin yaptığı bomba açıklamadan sonra gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın yaptığı sosyal medya paylaşımı herkese aynı soruyu sordurttu. "Amacı Ne?" Bilindiği üzere Mısırlı Mohammed, "ilişkiyi bitiren bendim, Şeyma değil. Dolandırıcı olduğum yönündeki iddialar yalan; harcamaların tamamını kredi kartı ekstrelerine kadar kanıtlayabilirim" açıklaması yapmıştı. Bunun üzerine Subaşı; çok farklı bir atak yaptı. Peki, sebebi neydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.