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18 Tem 2021 - 19:03

Acun Ilıcalı Resmen Çıldıracak! Şeyma Subaşı Ne Yapmaya Çalışıyor? Amacı Ne? Takipçileri Resmen Çıldırdı...

Acun Ilıcalı bu olay karşısında resmen çıldıracak. Şeyma Subaşı'nın yaptığı son hareket herkesi şaşkına çevirdi. Ortalık bu kadar karışıkken, eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi açıklamalar yapıp magazin gündemini titretmişken, Şeyma Subaşı; Acun Ilıcalı atağına başladı. Neden yaptığı ve amacının ne odluğu bilinmeyen Subaşı'nın o paylaşımı olay oldu!