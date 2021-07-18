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18 Tem 2021 - 19:13

Show TV'nin O Dizisi Final! Kanal Fişini Çekti, Milyonlarca İzleyici Öylece Bakakaldı! Artık Ekranlarda Olmayacak, Sosyal Medyada Kampanya Başlatıldı!

Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan bir dizi daha final yapıyor. Yaz dizileri arasında en hızlı hangi dizinin final yapacağı hepsi ilk yayına girdiği andan itibaren konuşulurken; Show TV bu kapsamda öne çıktı. Kısa sürede izleyici kitlesi oldukça artan ve sosyal medyada sık konuşulanlar arasına giren dizinin fişini çeken Show TV büyük tepki aldı. Sorunun reyting kaynaklı olduğu düşünülse de; takipçi kitlesine bakılarak farklı bir şey olabileceği iddia ediliyor. Peki, veda eden dizi hangisi?