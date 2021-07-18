Show TV'nin O Dizisi Final! Kanal Fişini Çekti, Milyonlarca İzleyici Öylece Bakakaldı! Artık Ekranlarda Olmayacak, Sosyal Medyada Kampanya Başlatıldı!
Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan bir dizi daha final yapıyor. Yaz dizileri arasında en hızlı hangi dizinin final yapacağı hepsi ilk yayına girdiği andan itibaren konuşulurken; Show TV bu kapsamda öne çıktı. Kısa sürede izleyici kitlesi oldukça artan ve sosyal medyada sık konuşulanlar arasına giren dizinin fişini çeken Show TV büyük tepki aldı. Sorunun reyting kaynaklı olduğu düşünülse de; takipçi kitlesine bakılarak farklı bir şey olabileceği iddia ediliyor. Peki, veda eden dizi hangisi?
Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka gibi oldukça başarılı 2 oyuncunun yer aldığı ve mükemmel bir oyunculuk sergiledikleri; kadrosunda yine Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Saykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar'ın bulunduğu o dizi artık yok! Show TV fişini çekti...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.