- 18 Tem 2021 - 19:47 G: 18 Tem 2021 - 19:50

İnci Öldü Han Yıkıldı! Birkan Sokullu’nun Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! Görenler ‘’Kim Bu Adam’’ Dedi!

Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen oyuncusu Birkan Sokullu öyle bir imaja büründü ki görenler kim olduğunu tanıyamadı. Ağızları açık bırakan o görüntüsünü sosyal medya üzerinden yayınlayan Birkan Sokullu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Masumlar Apartmanı dizisinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah gibi başarılı pek çok isimler başrol oynayan Birkan Sokullu görenlerin nefesini kesti. ‘’Bu adama ne yaptınız?’’ dedirten görüntüler akıllara tek bir şey getirdi.

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18 Tem 2021 - 19:47 Ankara- Yaşam

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