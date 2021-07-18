Anasayfa/

Foto Galeri/

18 Tem 2021 - 19:47

İnci Öldü Han Yıkıldı! Birkan Sokullu’nun Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! Görenler ‘’Kim Bu Adam’’ Dedi!

Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen oyuncusu Birkan Sokullu öyle bir imaja büründü ki görenler kim olduğunu tanıyamadı. Ağızları açık bırakan o görüntüsünü sosyal medya üzerinden yayınlayan Birkan Sokullu sosyal medyanın gündemine oturdu.