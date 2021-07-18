18 Tem 2021 - 19:47 Güncelleme: 18 Tem 2021 - 19:50
İnci Öldü Han Yıkıldı! Birkan Sokullu’nun Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! Görenler ‘’Kim Bu Adam’’ Dedi!
Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen oyuncusu Birkan Sokullu öyle bir imaja büründü ki görenler kim olduğunu tanıyamadı. Ağızları açık bırakan o görüntüsünü sosyal medya üzerinden yayınlayan Birkan Sokullu sosyal medyanın gündemine oturdu.
Masumlar Apartmanı dizisinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah gibi başarılı pek çok isimler başrol oynayan Birkan Sokullu görenlerin nefesini kesti. ‘’Bu adama ne yaptınız?’’ dedirten görüntüler akıllara tek bir şey getirdi.
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.