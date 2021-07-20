Survivor Aleyna Resmen Darbe Yaptı! Hande Erçel Tarihe Kazınıyor... Önce Fahriye; Sonra Aleyna! Adadan Çıkar Çıkmaz Bunu Yaptı...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmadan sonra hayatı bambaşka olan Survivor Aleyna, sesiyle milyonları büyülemişti. İskender Paydaş’tan albüm teklifi alan Aleyna Kalaycıoğlu, çalışmalara ise yavaş yavaş başladı. Fiziğiyle ve güzelliğiyle akılları başlardan alan başarılı yarışmacı, şimdilerde Hande Erçel’in reklam yüzü olarak çalıştığı markayı köşeyi kıstırdı.

Sevilerek takip edilen yarışmadan sonra normal hayatına dönene Aleyna Kalaycıoğlu hem ailesiyle hem de yaptığı işlerle ilgili paylaşımlar yaparak; sevenlerinin kalbini çalıyor. Kısa bir süre önce ise kalçasını saran bir pantolon giyerek paylaşım yapan Kalaycıoğlu ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu nasıl bir paylaşım yaptı?



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