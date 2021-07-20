- 20 Tem 2021 - 12:33

Survivor Aleyna Resmen Darbe Yaptı! Hande Erçel Tarihe Kazınıyor... Önce Fahriye; Sonra Aleyna! Adadan Çıkar Çıkmaz Bunu Yaptı...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce ekranlardaki macerasına kısa bir süre önce son vermişti. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarılmadan 4. Olarak ayrılan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, milyonları şok edecek bir paylaşımda bulundu. Hande Erçel’in yüzü olduğu markayla anlaşma sağladığı iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmadan sonra hayatı bambaşka olan Survivor Aleyna, sesiyle milyonları büyülemişti. İskender Paydaş’tan albüm teklifi alan Aleyna Kalaycıoğlu, çalışmalara ise yavaş yavaş başladı. Fiziğiyle ve güzelliğiyle akılları başlardan alan başarılı yarışmacı, şimdilerde Hande Erçel’in reklam yüzü olarak çalıştığı markayı köşeyi kıstırdı.

Sevilerek takip edilen yarışmadan sonra normal hayatına dönene Aleyna Kalaycıoğlu hem ailesiyle hem de yaptığı işlerle ilgili paylaşımlar yaparak; sevenlerinin kalbini çalıyor. Kısa bir süre önce ise kalçasını saran bir pantolon giyerek paylaşım yapan Kalaycıoğlu ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu nasıl bir paylaşım yaptı?

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20 Tem 2021 - 12:33 Ankara- Yaşam

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