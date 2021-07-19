- 19 Tem 2021 - 14:58 G: 19 Tem 2021 - 16:31

Simpsons Kehanetleri 2021 Türkiye Nedir? Simpsons Kehanetleri Nasıl Biliyor? Simpsonlar Hangi Ülkenin Çizgi Filmi, Neden Yasaklandı?

Tüm dünyanın yakın gelecekte yaşayacağı olayları bilmesiyle daha popüler hale gelen Simpsons, bu senenin de en çok konuşulan çizgi dizisi oluyor. Peki, Simpson kehanetleri 2021 Türkiye nedir? Simpsons kehanetleri nasıl biliyor? Simpsonlar hangi ülkenin çizgi filmi, neden yasaklandı? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…

Özellikle Beyrut patlaması, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sarayının basılması ve koronavirüs salgını ile ön tahminleri tutan Simpsons çizgi filmi tüm dünyada bu olayların ardından daha çok konuşulur hale geldi. Ancak 2021 yılı için Simpsons’ın tahminleri henüz bitmedi!

Simpson Kehanetleri 2021 Türkiye Nedir?

Simpsons çizgi dizisi Türkiye’de en çok “Simpson kehanetleri 2021 Türkiye nedir?” sorusunu merak ettiriyor. Ancak dizisinin Amerika yapımı olması nedeniyle, genelde kehanetleri Amerika ile ilgili oluyor. Özellikle ABD başkanlık seçimi sonrası kongrenin basılacağını hem tarih hem de görsel olarak tutturan Simpsons, yaşanacak olayları birebir olmak üzere pek çok karesi ile tahmin etti.

Daha önceki bölümlerinde koronavirüs salgını, ikiz kulelerin bombalanması, Beyrut patlaması ve Trump’ın başkanlığını hem kazanmasını hem de kaybetmesini tahmin eden Simpsons, pek çok ürkütücü kehaneti ile dünya genelinde hatırı sayılır bir popülarite kazandı. Öte yandan Simpsons Apple markasının doğuşunu ve FaceTime özelliğini de daha önceden bilmişti.

19 Tem 2021 - 14:58 - Gündem

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