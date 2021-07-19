- 19 Tem 2021 - 15:05 G: 19 Tem 2021 - 16:36

Alişan'dan Acı Haber Geldi! Buse Varol Tek Bir Görselle Her Şeyi Açıkladı, Milyonlar Titredi! Meğer Hem Hastanede Hem de...

Alişan ve Buse Varol’un endişeli bekleyişleri devam ediyor. Buse Varol bugün itibarı ile son duasını da etti. Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın durumu hiç de iyiye gitmiyor.

Geçtiğimiz haftalarda korona virüsüne yakalanan ve entübe edilerek yoğun bakım alınan Selçuk tektaş için meraklı bekleyiş devam ediyor. Alişan’ın hem kardeşi hem de menajeri olan Selçuk tektaş virüsle mücadeleye kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hastane önünde görüşen Alişan konuyla ilgili konuşmak istemezken sadece sevenlerinden dua istemişti. Sosyal medyada da gündem haline gelen Selçuk tektaşın durumu sevenlerini bir hayli üzmüştü

Alişan’ın bu zorlu günlerinde yanında olmayı bir an olsun bırakmayan eşi Buse Varol türbe türbe gezerek dua ediyor. Hem hastane de hem de farklı türbelerde eşinin kardeşi Selçuk Tektaş için dua eden Buse Varol bugün son olarak da Hz. Yüşa türbesinde dua etti.

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19 Tem 2021 - 15:05 Ankara- Yaşam

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