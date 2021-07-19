Alişan'dan Acı Haber Geldi! Buse Varol Tek Bir Görselle Her Şeyi Açıkladı, Milyonlar Titredi! Meğer Hem Hastanede Hem de...
Alişan ve Buse Varol’un endişeli bekleyişleri devam ediyor. Buse Varol bugün itibarı ile son duasını da etti. Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın durumu hiç de iyiye gitmiyor.
Geçtiğimiz haftalarda korona virüsüne yakalanan ve entübe edilerek yoğun bakım alınan Selçuk tektaş için meraklı bekleyiş devam ediyor. Alişan’ın hem kardeşi hem de menajeri olan Selçuk tektaş virüsle mücadeleye kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hastane önünde görüşen Alişan konuyla ilgili konuşmak istemezken sadece sevenlerinden dua istemişti. Sosyal medyada da gündem haline gelen Selçuk tektaşın durumu sevenlerini bir hayli üzmüştü
Alişan’ın bu zorlu günlerinde yanında olmayı bir an olsun bırakmayan eşi Buse Varol türbe türbe gezerek dua ediyor. Hem hastane de hem de farklı türbelerde eşinin kardeşi Selçuk Tektaş için dua eden Buse Varol bugün son olarak da Hz. Yüşa türbesinde dua etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.