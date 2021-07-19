2021 KYK Yurt Başvuruları Başladı Mı, Ne Zaman? KYK Bursu Ne Kadar 2021? E-Devlet İle 2020 KYK Yurt, Burs Ve Kredi Başvuru Sonucu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Koronavirüs salgının yavaş yavaş kontrol altına alınmaya başladığı Türkiye’de aşılanma tüm hızıyla devam ediyor. Aşılanmanın eylül ayına kadar tamamlanması planlanırken, yüz yüze eğitim her kademede olduğu gibi üniversitelerde de başlıyor. Üniversite öğrencilerinin yeniden okullarına geri dönecek olması ise; en büyük destekçileri olan yurt ve burs başvurularındaki son durumu merak ettiriyor.

2021 KYK Yurt Başvuruları Başladı Mı, Ne Zaman?



Yeni eğitim ve öğretim yılı için üniversiteye gidecek olan gençler, en büyük destekçileri KYK’ya başvuru yapabilmek için tarih aralığını merak ediyor. Peki, 2021 KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK YURTKUR veya Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan konuyla ilgili 2021 yılı için henüz gerçekleşmiş bir açıklaması bulunmuyor. Önümüzde günlerde belli olması beklenen 2021 yılı burs ve yurt başvurularının, üniversite tercihleri ile birlikte alınması bekleniyor.



KYK Bursu Ne Kadar 2021?



Bu yıl için burs ve kredi başvurusu yapacak olan öğrenciler; “KYK bursu ne kadar 2021?” sorusuna yanıt arıyor. Öğrencilerin bu sorusu 2020 Aralık ayında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o açıklaması ile cevap buluyor. Bu konuşmasında öğrencilere seslenen Erdoğan; “Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2021 yılında öğrencilerime vereceğimiz burs ve kredi miktarını belirledik. Lisansta 550'den 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. Aynı şekilde 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz” diyerek 2021 yılındaki KYK burs ve kredi miktarlarını belirliyor. Yani KYK bursları lisans öğrencisi için 2021 yılında 650 TL, yüksek lisans öğrencisi için 1300 TL, doktora öğrencisi için ise 2600 TL olarak ödenmeye devam ediyor.