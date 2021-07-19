Titanik Ne Zaman Battı? Titanik'te Kaç Kişi Öldü? Titaniğin Gerçek Hikayesi Nedir, Hangi Ülkeye Ait?
Beyazperdeye aktarıldığı günden bugüne büyük bir ilgi gören Titanik gemisinin hikayesi, tarih ve sanat severlerin kafasında pek çok sorunun doğmasına neden oluyor. Peki, Titanik ne zaman battı? Titanik'te kaç kişi öldü? Titaniğin gerçek hikayesi nedir, hangi ülkeye ait? İşte, konuyla ilgili detaylar…
Romantik bir hikaye ile beyazperdeye aktarılan Titanik gemisinin öyküsü yaşanmış bir olaya dayanıyor. Konuyla ilgili ortaya çıkan Titanik gemisinin kalıntıları, hikayenin gerçekliğini artırırken, Titanik gemisinin filmini de önemli hale getiriyor. Özellikle sanat ve tarih severler tarafından büyük bir ilgi gören Titanik, 2021 yılında da en çok konuşulan konular arasında yer almayı başarıyor.
Titanik ne zaman battı?
Titanik gemisinin orijinal hikayesini merak eden tarih ve sanat ilgilileri, öncelikle, “Titanik ne zaman battı?” sorusuna yanıt arıyor. Tam adı “RMS Titanic” olan bu gemi, 15 Nisan 1912 sabahının erken saatlerinde Kuzey Atlantik Okyanusu'nda batıyor. Southampton'dan New York'a gerçekleşen ilk seferinin dördüncü gününde batan Titanik gemisi, 1997 yılında James Cameron'ın yönetmenliği ile Amerikan sinemalarından beyazperdeye aktarılıyor.
19 Tem 2021 - 15:49 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.