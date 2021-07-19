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19 Tem 2021 - 15:41

A101 Marketten Efsane İndirim! Dolabınız Dolup Taşacak! Sadece 60 Liraya Tüm İhtiyaçlarınızı Karşılayabilirsiniz! Öyle Ürünler Geldi Ki…

A101 marketten kısa bir süre önce efsane indirim haberi resmen geldi! Dolaplarınızı doldurup taşıracak ürünlere sahip olabilmeniz için mükemmel bir indirim yapan A101 Market, bayram arifesinde market alışverişi yapacaklara derin bir nefes aldırdı. Sadece 60 lira gibi ücret karşılığında evinizin birçok ihtiyacını karşılayacak olunması ise markete gidenleri şaşırttı.