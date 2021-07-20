A101 Resmen Çıldırdı! Böyle Aktüel Yok...Biraz Daha Önü Açılırsa; Tamamen Bedava Dağıtacak! Böyle Bir İndirim Yok, Kapıda Kuyruklar Oluştu...
A101 marketten kısa bir süre önce efsane indirim haberi resmen geldi! Dolaplarınızı doldurup taşıracak ürünlere sahip olabilmeniz için mükemmel bir indirim yapan A101 Market, bayram arifesinde market alışverişi yapacaklara derin bir nefes aldırdı. Sadece 60 lira gibi ücret karşılığında evinizin birçok ihtiyacını karşılayacak olunması ise markete gidenleri şaşırttı.
Uzun süredir beklenene ürünleri raflarını dizen A101 market yayınladığı katalogla birlikte dikkatleri üzerine çekti. “Hatanın Yıldızları” başlığı altında ürünleri rafa dizen A101 market, çocuklardan büyüklere kadar birçok üründe şok indirimlerini duyurdu. %50’ye varan indirimler yapan A101 Market, şok etkisi yarattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.