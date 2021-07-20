- 20 Tem 2021 - 18:41 G: 20 Tem 2021 - 18:42

A101 Resmen Çıldırdı! Böyle Aktüel Yok...Biraz Daha Önü Açılırsa; Tamamen Bedava Dağıtacak! Böyle Bir İndirim Yok, Kapıda Kuyruklar Oluştu...

A101 marketten kısa bir süre önce efsane indirim haberi resmen geldi! Dolaplarınızı doldurup taşıracak ürünlere sahip olabilmeniz için mükemmel bir indirim yapan A101 Market, bayram arifesinde market alışverişi yapacaklara derin bir nefes aldırdı. Sadece 60 lira gibi ücret karşılığında evinizin birçok ihtiyacını karşılayacak olunması ise markete gidenleri şaşırttı.

Uzun süredir beklenene ürünleri raflarını dizen A101 market yayınladığı katalogla birlikte dikkatleri üzerine çekti. “Hatanın Yıldızları” başlığı altında ürünleri rafa dizen A101 market, çocuklardan büyüklere kadar birçok üründe şok indirimlerini duyurdu. %50’ye varan indirimler yapan A101 Market, şok etkisi yarattı.

20 Tem 2021 - 18:41 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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A101, Bim ve ŞOK Titredi Kaldı! Talep Artınca Bir İndirim Daha Yapıldı! Resti Çekti, Her Şey 10 Lira Oldu! Sadece 50 Liraya Poşet Poşet…
A101, BİM ve ŞOK'a Yılların En Büyük Resti Geldi! Herkes Akın Akın Koşuyor, İndirimin Böylesi! A101 ve BİM de Harekete Geçti... mask
A101, BİM ve ŞOK'a Yılların En Büyük Resti Geldi! Herkes Akın Akın Koşuyor, İndirimin Böylesi! A101 ve BİM de Harekete Geçti...
BİM Markette Yıllardır Böylesi Yok! Sadece 19 Liraya Milyonlarca Ürün Satışa Çıkarıldı! Bir Daha Böylesi Mümkün Değil, Gelmez! Koşun, Yetişin… mask
BİM Markette Yıllardır Böylesi Yok! Sadece 19 Liraya Milyonlarca Ürün Satışa Çıkarıldı! Bir Daha Böylesi Mümkün Değil, Gelmez! Koşun, Yetişin…
Şok Marketten Çıldırtan, Delirten Kampanya! Sadece 50 Liraya Evinizi Doldurup Taşıracaksınız! Resmen %70 İndirimli Satıyor, Ucuzluğu Bedavayı Aratmıyor! mask
Şok Marketten Çıldırtan, Delirten Kampanya! Sadece 50 Liraya Evinizi Doldurup Taşıracaksınız! Resmen %70 İndirimli Satıyor, Ucuzluğu Bedavayı Aratmıyor!
BİM Market Kurbanlık Fiyatlarıyla Şov Yaptı! Öyle Bir İndirim Yaptı Ki, Alamayan Kalmayacak! İşte BİM Koyun, Koç ve Dana Kurbanlık Fiyatları Listesi… mask
BİM Market Kurbanlık Fiyatlarıyla Şov Yaptı! Öyle Bir İndirim Yaptı Ki, Alamayan Kalmayacak! İşte BİM Koyun, Koç ve Dana Kurbanlık Fiyatları Listesi…
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BİM Market’in Bu Kataloğunda 25 Lira Üzeri Bir Şey Yok! Hem Dolabınızı Hem de Evinizi Dolduracaksınız! Milyonlar Bu İndirimi Bekliyordu, Tek Şart…
A101 Market’ten Efsane İndirim! Yarın A101’e Gidenin Elleri Dolu Dolu Çıkacak! Sonunda O Çok Beklenen Ürünler Geldi! “Yok Satıyor!” mask
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A101 ve BİM’e Kabus Gibi Haber! 10 Milyon Ürün Sadece 15 Lira! O Market Darbesini İndirdi, Fiyatları İndirdikçe İndirdi! Son 3 Gün…
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