Anasayfa/

Foto Galeri/

20 Tem 2021 - 18:41

A101 Resmen Çıldırdı! Böyle Aktüel Yok...Biraz Daha Önü Açılırsa; Tamamen Bedava Dağıtacak! Böyle Bir İndirim Yok, Kapıda Kuyruklar Oluştu...

A101 marketten kısa bir süre önce efsane indirim haberi resmen geldi! Dolaplarınızı doldurup taşıracak ürünlere sahip olabilmeniz için mükemmel bir indirim yapan A101 Market, bayram arifesinde market alışverişi yapacaklara derin bir nefes aldırdı. Sadece 60 lira gibi ücret karşılığında evinizin birçok ihtiyacını karşılayacak olunması ise markete gidenleri şaşırttı.