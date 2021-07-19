- 19 Tem 2021 - 16:12 G: 19 Tem 2021 - 16:13

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Diziye Veda Etti! Hüsnü Çoban Karakterini Kim Canlandıracak? İşte Detaylar

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan yer almayacak. Yapım ekibi, deneyimli oyuncunun yerini doldurmak için harekete geçti.

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın sezon finali yapması ile beraber yaprak dökümü de başlamıştı. Dizinin sevilen karakterlerinden Hüsnü Çoban'ın çocuklarını canlandıran isimlerle beraber sezon finalinde diziden tamamen ayrılmasıyla büyük bir boşluk oluştu.

Bu boşluğu doldurmak ve yeni sezona da iddialı girmek için kolları sıvayan yapım ekibi Hüsnü Çoban'ın yerini başarılı oyuncu İsmail Demirci ile doldurmayı planlıyor. Demirci ile irtibata geçen yapım ekibinin görüşmeleri kısa sürede neticelendirmesi bekleniyor.

19 Tem 2021 - 16:12 - Magazin

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Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Diziye Veda Etti! Hüsnü Çoban Karakterini Kim Canlandıracak? İşte Detaylar mask
Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Diziye Veda Etti! Hüsnü Çoban Karakterini Kim Canlandıracak? İşte Detaylar
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