Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Diziye Veda Etti! Hüsnü Çoban Karakterini Kim Canlandıracak? İşte Detaylar
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan yer almayacak. Yapım ekibi, deneyimli oyuncunun yerini doldurmak için harekete geçti.
Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın sezon finali yapması ile beraber yaprak dökümü de başlamıştı. Dizinin sevilen karakterlerinden Hüsnü Çoban'ın çocuklarını canlandıran isimlerle beraber sezon finalinde diziden tamamen ayrılmasıyla büyük bir boşluk oluştu.
Bu boşluğu doldurmak ve yeni sezona da iddialı girmek için kolları sıvayan yapım ekibi Hüsnü Çoban'ın yerini başarılı oyuncu İsmail Demirci ile doldurmayı planlıyor. Demirci ile irtibata geçen yapım ekibinin görüşmeleri kısa sürede neticelendirmesi bekleniyor.
19 Tem 2021 - 16:12 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.