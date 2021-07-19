- 19 Tem 2021 - 16:19 G: 19 Tem 2021 - 16:26

Yasmin Erbil’den Delirten Yarı Çıplak Poz! Havuzun İçinden Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Görenler Dondu Kaldı! “Yasmin Hanım Ne Bu Hal?”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasmin Erbil’den delirten yarı çıplak poz geldi! Görenlerin donup kaldığı Yasmin Erbil’in paylaşımı görenleri şok içerisinde bıraktı. Milyonları delirten bu durum ise kısa sürede sosyal medyada yankılanmaya başladı. Yasmin Erbil’in bu pozları ise “Yasmin hanım ne yapıyorsunuz? Bu ne hal?” yorumlarınızı getirdi.

Kısa bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden annesiyle birlikte gittiği tatilden pozlarını paylaşan başarılı isim, fiziğiyle adeta büyülemişti. Güzelliğiyle sık sık ön plana çıkan Yasmin Erbil’den gelen bu paylaşım is övgülere neden olmuştu. Kısa bir süre önce ise Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yarı çıplak havuzdaki pozunu paylaştı.

Annesiyle birlikte gitmiş olduğu Dubai tatilinin neredeyse her anını paylaşan Yasmin Erbil, şimdilerde yakın zamanda çekimleri başlayacak olan Çarkıfelek yarışması için hazırlıklara başladı. İbrahim Tatlıses’in sunmuş olduğu İbo Show’unda yapımcılığını üstlenen başarılı yapımcıyla el sıkıştığını Mehmet Ali Erbil’e paylaşan Yasmin Erbil, kısa sürede binlerce beğeni almıştı. Peki, şimdi nasıl bir paylaşım yaptı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

19 Tem 2021 - 16:19 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Acun Ilıcalı’nın Exxen’den Ne Kadar Kazandığı Ortaya Çıktı! Sadece 7 Ayda Milyoner Oldu, Ortalık Karıştı! Demet Akalın Yakında Exxen’e Rakip Olabilir… mask
Acun Ilıcalı’nın Exxen’den Ne Kadar Kazandığı Ortaya Çıktı! Sadece 7 Ayda Milyoner Oldu, Ortalık Karıştı! Demet Akalın Yakında Exxen’e Rakip Olabilir…
Alişan'dan Acı Haber Geldi! Buse Varol Tek Bir Görselle Her Şeyi Açıkladı, Milyonlar Titredi! Meğer Hem Hastanede Hem de... mask
Alişan'dan Acı Haber Geldi! Buse Varol Tek Bir Görselle Her Şeyi Açıkladı, Milyonlar Titredi! Meğer Hem Hastanede Hem de...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden İlyas Çakırbeyli’nin Ayrıldığı Onaylandı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Her Şey Ortaya Döküldü! Hızır Reis Ortada Kaldı… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden İlyas Çakırbeyli’nin Ayrıldığı Onaylandı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Her Şey Ortaya Döküldü! Hızır Reis Ortada Kaldı…
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Hande Erçel’in Ayağını Kaydırdı! Resmen İşinden Etti, Ortalık Karıştı! Dekoltesini Öyle Bir Verdi Ki, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor? mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Hande Erçel’in Ayağını Kaydırdı! Resmen İşinden Etti, Ortalık Karıştı! Dekoltesini Öyle Bir Verdi Ki, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor?
Survivor Aleyna Resmen Delirdi! Önce Sütyenli Fotoğraf, Şimdi de Mini... Survivor'ı Kazanamadı Ama, Milyonlarca Kişiyi... mask
Survivor Aleyna Resmen Delirdi! Önce Sütyenli Fotoğraf, Şimdi de Mini... Survivor'ı Kazanamadı Ama, Milyonlarca Kişiyi...
Şeyma Subaşı Tamamen Yalan Söylemiş! Tüm Türkiye Twitter'da Dalga Geçiyor! Meğer Mısırlı Milyarder İstemiş.. "Yazık!" mask
Şeyma Subaşı Tamamen Yalan Söylemiş! Tüm Türkiye Twitter'da Dalga Geçiyor! Meğer Mısırlı Milyarder İstemiş.. "Yazık!"
21 Yıldır Kayıp, Milyonların Tüyleri Diken Diken! Seren Serengil Öyle Bir Cevap Verdi ki; Herkesin Tepkisini Topladı! Sosyal Medya Çalkalanıyor... mask
21 Yıldır Kayıp, Milyonların Tüyleri Diken Diken! Seren Serengil Öyle Bir Cevap Verdi ki; Herkesin Tepkisini Topladı! Sosyal Medya Çalkalanıyor...
Burçin Terzioğlu - İlker Kaleli Çiftinden Korkunç Haber! Tüm Hayranları Büyük Hayal Kırıklığı Yaşadılar... "Yazık!" mask
Burçin Terzioğlu - İlker Kaleli Çiftinden Korkunç Haber! Tüm Hayranları Büyük Hayal Kırıklığı Yaşadılar... "Yazık!"
Masterchef'le İlgili Flaş İddia! Şampiyon İfşaladı, Her Şey Büyük Bir Yalan mı? Tek Tek Anlattı... "Yazık" mask
Masterchef'le İlgili Flaş İddia! Şampiyon İfşaladı, Her Şey Büyük Bir Yalan mı? Tek Tek Anlattı... "Yazık"
Seren Serengil Çıldırdı! Seda Sayan ve Gülben Ergen Topun Ucunda! Bela Resmen Bağıra Bağıra "Geliyorum" Dedi! Neler Oluyor? mask
Seren Serengil Çıldırdı! Seda Sayan ve Gülben Ergen Topun Ucunda! Bela Resmen Bağıra Bağıra "Geliyorum" Dedi! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seksenler Dizisi Nerede Çekiliyor 2021? Seksenler Dizisi Çınaraltı Nerede, Hangi Semtte Çekildi? Seksenler Dizisi Kaç Yılında Başlamıştır? mask
Seksenler Dizisi Nerede Çekiliyor 2021? Seksenler Dizisi Çınaraltı Nerede, Hangi Semtte Çekildi? Seksenler Dizisi Kaç Yılında Başlamıştır?
Üniversiteler Ne Zaman Açılacak?  2021 Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak? Üniversiteler Kesin Açılacak Mı, Yüz Yüze Eğitim Kesin Olacak Mı? mask
Üniversiteler Ne Zaman Açılacak?  2021 Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak? Üniversiteler Kesin Açılacak Mı, Yüz Yüze Eğitim Kesin Olacak Mı?
Muharrem Ayı Neyi İfade Eder, Ne Zaman Başlıyor? Muharrem Orucu 2021 Ne Zaman? Muharrem Ayının Özellikleri Nelerdir? mask
Muharrem Ayı Neyi İfade Eder, Ne Zaman Başlıyor? Muharrem Orucu 2021 Ne Zaman? Muharrem Ayının Özellikleri Nelerdir?
Yasmin Erbil’den Delirten Yarı Çıplak Poz! Havuzun İçinden Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Görenler Dondu Kaldı! “Yasmin Hanım Ne Bu Hal?” mask
Yasmin Erbil’den Delirten Yarı Çıplak Poz! Havuzun İçinden Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Görenler Dondu Kaldı! “Yasmin Hanım Ne Bu Hal?”
Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Diziye Veda Etti! Hüsnü Çoban Karakterini Kim Canlandıracak? İşte Detaylar mask
Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Diziye Veda Etti! Hüsnü Çoban Karakterini Kim Canlandıracak? İşte Detaylar
Titanik Ne Zaman Battı? Titanik'te Kaç Kişi Öldü? Titaniğin Gerçek Hikayesi Nedir, Hangi Ülkeye Ait? mask
Titanik Ne Zaman Battı? Titanik'te Kaç Kişi Öldü? Titaniğin Gerçek Hikayesi Nedir, Hangi Ülkeye Ait?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status