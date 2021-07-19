Üniversiteler Ne Zaman Açılacak?  2021 Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak? Üniversiteler Kesin Açılacak Mı, Yüz Yüze Eğitim Kesin Olacak Mı?

Koronavirüs salgının devam ettiği dünyada, salgın ile mücadelede önemli bir dönemeci atlatan Türkiye, yüz yüze eğitime geçmek için geri sayıma başlıyor. İlkokullardan yükseköğretime kadar yüz yüze eğitimin startını vermek isteyen Türkiye, aşılanma hızını da giderek artırıyor. Özellikle akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerin tamamını aşılanma takvimine dahil eden Sağlık Bakanlığı, yeni eğitim ve öğretim yılının yüz yüze gerçekleşmesine kesin gözüyle bakıyor.

Üniversiteler Ne Zaman Açılacak?



Yüz yüze eğitim için geri sayıma başlayan üniversiteler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği tarihte akademik takvimini başlatacak gibi art arda açıklamalar gerçekleştirdi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Eylül ayının ikinci haftasında eğitime başlayacağı tahmin edilen üniversiteler için kapsamlı bir akademik takvim veya yönerge henüz YÖK tarafından yayınlanmadı. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği tarihte tüm üniversitelerin eğitim ve öğretim hayatına başlamasına neredeyse kesin göz ile bakılır hale geldi.