- 19 Tem 2021 - 16:24 G: 19 Tem 2021 - 16:28

Üniversiteler Ne Zaman Açılacak?  2021 Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak? Üniversiteler Kesin Açılacak Mı, Yüz Yüze Eğitim Kesin Olacak Mı?

Pandeminin giderek iyiye doğru seyrettiği Türkiye’de her kademe için yüz yüze eğitim tarihi belli oldu. Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan o tarih sonrası konuyla ilgili teyit almak isteyen üniversiteler, gözlerini Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’na çevirdi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?  2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniversiteler kesin açılacak mı, yüz yüze eğitim kesin olacak mı? İşte, detaylar…

Koronavirüs salgının devam ettiği dünyada, salgın ile mücadelede önemli bir dönemeci atlatan Türkiye, yüz yüze eğitime geçmek için geri sayıma başlıyor. İlkokullardan yükseköğretime kadar yüz yüze eğitimin startını vermek isteyen Türkiye, aşılanma hızını da giderek artırıyor. Özellikle akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerin tamamını aşılanma takvimine dahil eden Sağlık Bakanlığı, yeni eğitim ve öğretim yılının yüz yüze gerçekleşmesine kesin gözüyle bakıyor.

Üniversiteler Ne Zaman Açılacak?

Yüz yüze eğitim için geri sayıma başlayan üniversiteler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği tarihte akademik takvimini başlatacak gibi art arda açıklamalar gerçekleştirdi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Eylül ayının ikinci haftasında eğitime başlayacağı tahmin edilen üniversiteler için kapsamlı bir akademik takvim veya yönerge henüz YÖK tarafından yayınlanmadı. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği tarihte tüm üniversitelerin eğitim ve öğretim hayatına başlamasına neredeyse kesin göz ile bakılır hale geldi.

19 Tem 2021 - 16:24 - Eğitim

# EĞİTİM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
2021 KYK Yurt Başvuruları Başladı Mı, Ne Zaman? KYK Bursu Ne Kadar 2021? E-Devlet İle 2020 KYK Yurt, Burs Ve Kredi Başvuru Sonucu Sorgulama Nasıl Yapılır? mask
2021 KYK Yurt Başvuruları Başladı Mı, Ne Zaman? KYK Bursu Ne Kadar 2021? E-Devlet İle 2020 KYK Yurt, Burs Ve Kredi Başvuru Sonucu Sorgulama Nasıl Yapılır?
1. Sınıflar Okula Başlayacak Mı? Uyum Haftası Olacak Mı? Ana Sınıfı Ve 1. Sınıf Uyum Haftası Ne Zaman Başlayacak? mask
1. Sınıflar Okula Başlayacak Mı? Uyum Haftası Olacak Mı? Ana Sınıfı Ve 1. Sınıf Uyum Haftası Ne Zaman Başlayacak?
Hukuk Fakültesi 2021 Taban Puanları Nedir? Ankara hukuk kaç binle alıyor 2021? İşte Ankara Hukuk Fakültesi Bölümü Olan Üniversiteler mask
Hukuk Fakültesi 2021 Taban Puanları Nedir? Ankara hukuk kaç binle alıyor 2021? İşte Ankara Hukuk Fakültesi Bölümü Olan Üniversiteler
YKS Adayları Dikkat! Eğitim Bilgilerinizi Güncellemeyi Unutmayın! İşte Detaylar... mask
YKS Adayları Dikkat! Eğitim Bilgilerinizi Güncellemeyi Unutmayın! İşte Detaylar...
Hemşirelik 2021 Taban Puanları Nedir? Hemşirelik İçin Kaç Bine Girmek Gerekir 2021? İşte Ankara Hemşirelik Bölümü Olan Üniversiteler mask
Hemşirelik 2021 Taban Puanları Nedir? Hemşirelik İçin Kaç Bine Girmek Gerekir 2021? İşte Ankara Hemşirelik Bölümü Olan Üniversiteler
Amatör Denizci Olmak İsteyenler Bu Habere! Başvurular Başladı, İşte Detaylar... mask
Amatör Denizci Olmak İsteyenler Bu Habere! Başvurular Başladı, İşte Detaylar...
Tıp Fakültesi 2021 Taban Puanları Nedir? Tıp Fakültesi İçin Kaç Bine Girmek Gerekir 2021? İşte Ankara Tıp Fakültesi Bölümü Olan Üniversiteler mask
Tıp Fakültesi 2021 Taban Puanları Nedir? Tıp Fakültesi İçin Kaç Bine Girmek Gerekir 2021? İşte Ankara Tıp Fakültesi Bölümü Olan Üniversiteler
Kimisi Umutlarını Artırdı, Kimisi Başka Bahara Bıraktı! ÖSYM Başkanı 2021-YKS'nin Sona Erdiğini Açıkladı! mask
Kimisi Umutlarını Artırdı, Kimisi Başka Bahara Bıraktı! ÖSYM Başkanı 2021-YKS'nin Sona Erdiğini Açıkladı!
YKS Heyecanı İlk Uyku İle Bu Gece Başlıyor! 2 Milyondan Fazla Adayda Heyecan Var! mask
YKS Heyecanı İlk Uyku İle Bu Gece Başlıyor! 2 Milyondan Fazla Adayda Heyecan Var!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birlikte Bir Çok Fakülte Kapatıldı! Yeni Fakülteler Kuruluyor! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birlikte Bir Çok Fakülte Kapatıldı! Yeni Fakülteler Kuruluyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Muharrem Ayı Neyi İfade Eder, Ne Zaman Başlıyor? Muharrem Orucu 2021 Ne Zaman? Muharrem Ayının Özellikleri Nelerdir? mask
Muharrem Ayı Neyi İfade Eder, Ne Zaman Başlıyor? Muharrem Orucu 2021 Ne Zaman? Muharrem Ayının Özellikleri Nelerdir?
Yasmin Erbil’den Delirten Yarı Çıplak Poz! Havuzun İçinden Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Görenler Dondu Kaldı! “Yasmin Hanım Ne Bu Hal?” mask
Yasmin Erbil’den Delirten Yarı Çıplak Poz! Havuzun İçinden Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Görenler Dondu Kaldı! “Yasmin Hanım Ne Bu Hal?”
Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Diziye Veda Etti! Hüsnü Çoban Karakterini Kim Canlandıracak? İşte Detaylar mask
Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Diziye Veda Etti! Hüsnü Çoban Karakterini Kim Canlandıracak? İşte Detaylar
Titanik Ne Zaman Battı? Titanik'te Kaç Kişi Öldü? Titaniğin Gerçek Hikayesi Nedir, Hangi Ülkeye Ait? mask
Titanik Ne Zaman Battı? Titanik'te Kaç Kişi Öldü? Titaniğin Gerçek Hikayesi Nedir, Hangi Ülkeye Ait?
A101 Marketten Efsane İndirim! Dolabınız Dolup Taşacak! Sadece 60 Liraya Tüm İhtiyaçlarınızı Karşılayabilirsiniz! Öyle Ürünler Geldi Ki… mask
A101 Marketten Efsane İndirim! Dolabınız Dolup Taşacak! Sadece 60 Liraya Tüm İhtiyaçlarınızı Karşılayabilirsiniz! Öyle Ürünler Geldi Ki…
2021 KYK Yurt Başvuruları Başladı Mı, Ne Zaman? KYK Bursu Ne Kadar 2021? E-Devlet İle 2020 KYK Yurt, Burs Ve Kredi Başvuru Sonucu Sorgulama Nasıl Yapılır? mask
2021 KYK Yurt Başvuruları Başladı Mı, Ne Zaman? KYK Bursu Ne Kadar 2021? E-Devlet İle 2020 KYK Yurt, Burs Ve Kredi Başvuru Sonucu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status