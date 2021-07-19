- 19 Tem 2021 - 16:58 G: 19 Tem 2021 - 18:16

Acun Ilıcalı’nın Exxen’den Ne Kadar Kazandığı Ortaya Çıktı! Sadece 7 Ayda Milyoner Oldu, Ortalık Karıştı! Demet Akalın Yakında Exxen’e Rakip Olabilir…

TV8 ekranlarının ve Tv8,5 ekranlarının sahibi olan Acun Ilıcalı’nın Exxen platformunu 7 ay önce kurduğu biliniyordu. Şimdi ise Exxen’den ne kadar kazandığı resmen ortaya çıktı. Bununla birlikte resmen ortalık fena karıştı.

Birçok kişi ise konu hakkında “Acun Ilıcalı’nın bu kadar kazandığını duyan Demet Akalın yakında Exxen’e rakip olur” yorumlarında bulundular.

Bir sosyal medya hesabı konu hakkında; “Acun Ilıcalı’nın Ocak ayında kurduğu dijital platformu Exxen 1 Milyon abone sayısına koşuyor! Ocak ayında faaliyete geçen ve kısa sürede büyük ilgi gören Exxen, 7 aylık süreçte toplamda 930.000 abone sayısını aştı. Son olarak Uefa Şampiyonlar Ligi, Uefa Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın ihalelerini de Exxen’e alan Acun Ilıcalı’nın bu platformdaki abone sayısının önümüzdeki haftalarda toplamda 1 Milyon’u aşması da bekleniyor” sözlerini dile getirdi. Devamında ise Exxen’in en çok kazandıranlarını tek tek açıkladı!

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19 Tem 2021 - 16:58 - Yaşam

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