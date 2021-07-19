A101, Bim ve ŞOK Titredi Kaldı! Talep Artınca Bir İndirim Daha Yapıldı! Resti Çekti, Her Şey 10 Lira Oldu! Sadece 50 Liraya Poşet Poşet…

Birçok ürünü 10 lira gibi bir fiyata satışa çıkaran Trendyol, bayramın daha güzel geçirilmesine neden oldu! Sadece 50 lira ödeyerek tonla alışveriş yapacak olan müşteriler ise mutluluktan havalara uçtu. Dolandırıcılık ihtimali sıfır olan Trendyol’dan aldığınız tüm ürünler en geç 3 gün içerisinde sizlere ulaşacaktır! İşte o efsane indirimli ürünler!

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-> 19-20 Temmuz Ucuz Erkek Giyim Ürünleri İçin TIKLAYINIZ

-> 19-20 Temmuz Ucuz Kadın Kıyafetleri İçin TIKLAYINIZ

-> 19-20 Temmuz Ucuz Tesettür Giyim İçin TIKLAYINIZ

-> 19-20 Temmuz Ucuz Süpermarket Ürünleri İçin TIKLAYINIZ

-> 19-20 Temmuz Ucuz Pratik Ürünler İçin TIKLAYINIZ

-> 19-20 Temmuz Ucuz Ayakkabılar İçin TIKLAYINIZ

Yukarıda yer alan ürünler 1. ihtiyaç olurken; ev ve diğer ihtiyaçlarınız için ise aşağıdaki ürün gruplarına göz atabilirsiniz.

-> 19-20 Temmuz Ucuz Piknik Ürünleri İçin TIKLAYINIZ

-> 19-20 Temmuz Ucuz Mobilya & Ev Tekstili İçin TIKLAYINIZ

-> 19-20 Temmuz Pratik Ev Aletleri İçin TIKLAYINIZ

-> 19-20 Temmuz Ucuz Mutfak Ürünleri İçin TIKLAYINIZ

Binlerce kişinin gün içinde alışveriş yaptığı uygulamalardan biri olan Trendyol, bayram indirimini resmen duyurdu. 30 liradan daha az fiyatlara satışlarını yapmaya başlayan Trendyol, indirimini görenleri büyük bir şok içerisinde soktu. Kadın, erkek, çocuk ve yaz tatili için tüm ihtiyaçlara yönelik ürünlere indirim yapan Trendyol, müşterisinin kalbini kazandı!



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