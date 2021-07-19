A101, Bim ve ŞOK Titredi Kaldı! Talep Artınca Bir İndirim Daha Yapıldı! Resti Çekti, Her Şey 10 Lira Oldu! Sadece 50 Liraya Poşet Poşet…
A101, Bim ve Şok Marketler kısa bir süre önce efsane indirimler yaparak müşterilerinin kalbini çalmıştı. O market ise bu indirimler üzerine adeta resti çekti; mükemmel ötesi indirimini duyurdu. Trendyol’un indirimini görenler ise uygulamayı teker teker indirmeye başladı. Dikkatleri üzerine çeken bu indirim üzerine Trendyol müşterisini mutlu etmek amacıyla saatler aralığında bir indirim daha ekledi!
Birçok ürünü 10 lira gibi bir fiyata satışa çıkaran Trendyol, bayramın daha güzel geçirilmesine neden oldu! Sadece 50 lira ödeyerek tonla alışveriş yapacak olan müşteriler ise mutluluktan havalara uçtu. Dolandırıcılık ihtimali sıfır olan Trendyol’dan aldığınız tüm ürünler en geç 3 gün içerisinde sizlere ulaşacaktır! İşte o efsane indirimli ürünler!
(BU BİR REKLAM DEĞİL! KAMPANYA DUYURUSUDUR!)
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Yukarıda yer alan ürünler 1. ihtiyaç olurken; ev ve diğer ihtiyaçlarınız için ise aşağıdaki ürün gruplarına göz atabilirsiniz.
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Binlerce kişinin gün içinde alışveriş yaptığı uygulamalardan biri olan Trendyol, bayram indirimini resmen duyurdu. 30 liradan daha az fiyatlara satışlarını yapmaya başlayan Trendyol, indirimini görenleri büyük bir şok içerisinde soktu. Kadın, erkek, çocuk ve yaz tatili için tüm ihtiyaçlara yönelik ürünlere indirim yapan Trendyol, müşterisinin kalbini kazandı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.