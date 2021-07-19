Camdaki Kız Dizisi Önce Hayri’yi Sonra Sedat’ı İfşaladı! Sedat Diziden Ayrılıyor Mu? Her Şey Ortaya Çıktı! O İsimde Diziden Ayrılıyor! Neler Olacak Neler…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız kısa bir süre önce ifşalanmıştı! Hayri’nin kim olduğu ortaya çıkarken; Sedat’ın diziden ayrılacağı yönünden gelen iddialara ise yanıt niteliğinde bir açıklama geldi! O isim diziden ayrılırken; ortaya çıkan gerçekler ise milyonları şok içerisinde bıraktı!
Gülseren Budayıcoğlu’nun Camdaki Kız kitabından ekranlara taşınan başarılı dizi her bölümünde reyting rekorları kırmıştı. Sadece 9 bölüm yayınlanmış olmasına rağmen sezon finalinde tüm rakip dizileri ezip geçen Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Hayri isimli bir karakter ortaya çıkmış fakat yüzü görünmemişti.
Hayri’nin yüzünün görünmemesinin ardından ise Tolga Sarıtaş, İbrahim Çelikkol, Akın Akınözü gibi birbirinden farklı isimler Hayri olarak anılmıştı fakat Erkan Kolçak Köstendil’le çalışmalar yapıldığı ortaya çıkmıştı. Peki, diziden Sedat ayrılıyor mu? Bir ayrılık daha mı yaşanacak? Ayrılan isim kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.