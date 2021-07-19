Camdaki Kız Dizisi Önce Hayri’yi Sonra Sedat’ı İfşaladı! Sedat Diziden Ayrılıyor Mu? Her Şey Ortaya Çıktı! O İsimde Diziden Ayrılıyor! Neler Olacak Neler…

Gülseren Budayıcoğlu’nun Camdaki Kız kitabından ekranlara taşınan başarılı dizi her bölümünde reyting rekorları kırmıştı. Sadece 9 bölüm yayınlanmış olmasına rağmen sezon finalinde tüm rakip dizileri ezip geçen Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Hayri isimli bir karakter ortaya çıkmış fakat yüzü görünmemişti.

Hayri’nin yüzünün görünmemesinin ardından ise Tolga Sarıtaş, İbrahim Çelikkol, Akın Akınözü gibi birbirinden farklı isimler Hayri olarak anılmıştı fakat Erkan Kolçak Köstendil’le çalışmalar yapıldığı ortaya çıkmıştı. Peki, diziden Sedat ayrılıyor mu? Bir ayrılık daha mı yaşanacak? Ayrılan isim kim oldu?



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