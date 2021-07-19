Masterchef Mehmet Şef Yarışmadan Kovuldu Mu? Çekimler Tamamen Durduruldu, İki Gündür Ses Seda Yok! Acun Ilıcalı Hakkında Açıklamada Bulunmuştu…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında jüri olarak bulunan Mehmet Şef hakkında skandal bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Çekimlerin tamamen durdurulması ise yeni şeflerle anlaşma yapıldığı yönünde oldu.
İki gündür herhangi bir yayının yapılmaması ve şeflerin konu hakkında sessiz olması ise akıllara kısa bir süre önce Masterchef yarışmasının iç yüzünü anlatan Mehmet Şefi getirdi. Peki, Mehmet Şef neler dedi?
Mehmet Şef kısa bir süre önce Acun Ilıcalı ve Masterchef hakkında; “Olay şöyle oluyor. Bunu söylememde hiç bir mahsur yok çünkü Acun Bey söyledi bunu bana... Ben aslında MasterChef Türkiye'ye, Hazer var, Hazer ile konuşulmuş, anlaşılmış... Gece saat 2 civarı şefler izleniyor. Diyorlar ki "Kki şef daha var... Bakayım" diyor (Acun Ilıcalı) Benimle ilgili 2 demo var. Ondan sonra bakıyor diyor ki "Mehmet Şef'i kesin alıyoruz." Benim mesela, MasterChef Türkiye'ye girmem Acun Ilıcalı'nın bizzat müdahalesiyle gece 02.30'da olmuştur” sözlerini dile getirmişti. Bunun yanında gelen teklfilerinde olduğunu dile getiren Mehmet Şef şok bir açıklamada bulunmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.