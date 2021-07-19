Masterchef Mehmet Şef Yarışmadan Kovuldu Mu? Çekimler Tamamen Durduruldu, İki Gündür Ses Seda Yok! Acun Ilıcalı Hakkında Açıklamada Bulunmuştu…

İki gündür herhangi bir yayının yapılmaması ve şeflerin konu hakkında sessiz olması ise akıllara kısa bir süre önce Masterchef yarışmasının iç yüzünü anlatan Mehmet Şefi getirdi. Peki, Mehmet Şef neler dedi?

Mehmet Şef kısa bir süre önce Acun Ilıcalı ve Masterchef hakkında; “Olay şöyle oluyor. Bunu söylememde hiç bir mahsur yok çünkü Acun Bey söyledi bunu bana... Ben aslında MasterChef Türkiye'ye, Hazer var, Hazer ile konuşulmuş, anlaşılmış... Gece saat 2 civarı şefler izleniyor. Diyorlar ki "Kki şef daha var... Bakayım" diyor (Acun Ilıcalı) Benimle ilgili 2 demo var. Ondan sonra bakıyor diyor ki "Mehmet Şef'i kesin alıyoruz." Benim mesela, MasterChef Türkiye'ye girmem Acun Ilıcalı'nın bizzat müdahalesiyle gece 02.30'da olmuştur” sözlerini dile getirmişti. Bunun yanında gelen teklfilerinde olduğunu dile getiren Mehmet Şef şok bir açıklamada bulunmuştu.



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

