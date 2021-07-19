Şeyma Subaşı ve Meedo Yeniden mi Ayrıldı? Acun Ilıcalı Bile İşin İçinde! Sosyal Medya Çalkalıyor! Sadece 20 Gün İçerisinde…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı ve Meedo yine mi ayrıldı? İşin İçerisine Acun Ilıcalı bile girdi, ortalık çok fena karıştı! Kısa bir süre önce Şeyma Subaşı sadece 20 gün içerisinde evlilik, bebek, düşük yapma, ayrılık ve yeniden barışma gibi birçok konuyla gündeme gelmişti.
İddiaların odağında olan Şeyma Subaşı, Meedo ile ayrıldıktan sonra Acun Ilıcalı’yı ağlayarak aramış; “Beni buradan lütfen al Acun, beni alamayacaksan bile Melisa’yı al” sözlerini dile getirmiş ve Acun Ilıcalı’dan yardım istemişti. Dikkatleri üzerine çeken bu açıklamalarından sonra şok bir gelişme yaşandı.
Meedo kısa bir süre önce bir röportaj vererek, skandal açıklamalarda bulunmuştu. Ayrılmayı kendisinin istediğini dile getiren Meedo’ya ışık hızında cevap Şeyma Subaşı’dan gelmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.