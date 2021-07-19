Şeyma Subaşı ve Meedo Yeniden mi Ayrıldı? Acun Ilıcalı Bile İşin İçinde! Sosyal Medya Çalkalıyor! Sadece 20 Gün İçerisinde…

İddiaların odağında olan Şeyma Subaşı, Meedo ile ayrıldıktan sonra Acun Ilıcalı’yı ağlayarak aramış; “Beni buradan lütfen al Acun, beni alamayacaksan bile Melisa’yı al” sözlerini dile getirmiş ve Acun Ilıcalı’dan yardım istemişti. Dikkatleri üzerine çeken bu açıklamalarından sonra şok bir gelişme yaşandı.

Meedo kısa bir süre önce bir röportaj vererek, skandal açıklamalarda bulunmuştu. Ayrılmayı kendisinin istediğini dile getiren Meedo’ya ışık hızında cevap Şeyma Subaşı’dan gelmişti.



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