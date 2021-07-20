Son 5 günde Suriye'nin kuzeyinde 39 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelesine yurt içinde ve sınır ötesinde kararlı şekilde devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verdi.