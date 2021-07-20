20 Tem 2021 - 12:28 Güncelleme: 20 Tem 2021 - 12:29
Son 5 günde Suriye'nin kuzeyinde 39 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Son 5 günde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 39 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Bakanlık yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelesine yurt içinde ve sınır ötesinde kararlı şekilde devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verdi.
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20 Tem 2021 - 12:28 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.