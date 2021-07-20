Acun Ilıcalı Resmen Sinir Krizi Geçirdi ve Tüm Sırları Tek Tek İfşaladı! Artık Gizli Hiçbir Şey Yok; Bombalar Ardı Ardına Patlıyor!
Medya devi Acun Ilıcalı, resmen sanal ortamda sinir krizi geçirdi ve çok çarpıcı açıklamalar altına imza atarak merak edilen tüm sırları tek tek açıkladı. Acun Ilıcalı verdiği röportajda yaptığı açıklamalarla ülke gündemini sallarken; magazin gündemi sallanıyor... Peki, ne oldu?
TV8'in ve Acun Medya'nın sahibi olan Acun Ilıcalı, altına imza attığı çarpıcı röportajıyla birlikte hafızalara kazındı. Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile ilgili söylediklerine birçok kişi inanamadı. Mısırlı iş adamı Alsaloussi'nin ilişkiyi kendisinin bitirdiğine yönelik açıklama yapmasıyla birlikte magazin gündemi karışırken; flaş bir itiraf Ilıcalı tarafından geldi... İşte detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.