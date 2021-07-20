Acun Ilıcalı Resmen Sinir Krizi Geçirdi ve Tüm Sırları Tek Tek İfşaladı! Artık Gizli Hiçbir Şey Yok; Bombalar Ardı Ardına Patlıyor!

TV8'in ve Acun Medya'nın sahibi olan Acun Ilıcalı, altına imza attığı çarpıcı röportajıyla birlikte hafızalara kazındı. Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile ilgili söylediklerine birçok kişi inanamadı. Mısırlı iş adamı Alsaloussi'nin ilişkiyi kendisinin bitirdiğine yönelik açıklama yapmasıyla birlikte magazin gündemi karışırken; flaş bir itiraf Ilıcalı tarafından geldi... İşte detaylar!

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