20 Tem 2021 - 17:54 Güncelleme: 20 Tem 2021 - 18:05
Masterchef Mehmet Şef Büyük Bombayı Patlattı! Acun Ilıcalı'ya Dair Açıklamasını Yaptı, Sosyal Medya Çalkalanıyor...
Masterchef Mehmet Şef, son zamanların gündemden bir türlü inmeyen ünlülerden biri olarak kendini gösteriyor. TV8 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni yarışma programı Masterchef'in en dikkat çeken jüri üyesi olan Mehmet Şef, bu kez de Acun Ilıcalı ile ilgili açıklamalar altına imza attı.
TV8, Masterchef 2021'in sert imajlı, kızan ve kolay beğenmeyen imajlı şefi Mehmet Yalçınkaya; Acun Ilıcalı ile ilgili bombayı resmen patlattı. Masterchef'le ilgili açıklamalar yapan Mehmet Şef; bu hikayeyle sosyal medyayı resmen salladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.