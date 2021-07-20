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20 Tem 2021 - 17:54

Masterchef Mehmet Şef Büyük Bombayı Patlattı! Acun Ilıcalı'ya Dair Açıklamasını Yaptı, Sosyal Medya Çalkalanıyor...

Masterchef Mehmet Şef, son zamanların gündemden bir türlü inmeyen ünlülerden biri olarak kendini gösteriyor. TV8 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni yarışma programı Masterchef'in en dikkat çeken jüri üyesi olan Mehmet Şef, bu kez de Acun Ilıcalı ile ilgili açıklamalar altına imza attı.