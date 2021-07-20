- 20 Tem 2021 - 18:05 G: 20 Tem 2021 - 18:13

EDHO Bitiyor, Yeni Sezonda Olmayacak mı? Öyle Bir Ayrılık Fırtınası Yaşandı ki; Milyonlarca Hayran Yıkılacak!

ATV'nin fenomen dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonuyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Oktay Kaynarca'nın başarılı bir şekilde başrol oyunculuğunu üstlendiği dizide; yine çok sevilen karakterlerden birinin gideceği iddia edildi. Eğer bu iddia gerçekse; bugüne kadar yaşanan ayrılıklar ve bu haber birleşince, EDHO'nun yeni sezonda olmama ihtimali kendini gösteriyor.

ATV'de ekranlara gelen EDHO'nun yeni sezonu çok büyük bir merakla bekleniyorken; çok sürpriz bir gelişme meydana geldi. Dizinin yeni ekranlara gelecek olan 7.bölümüne dair; sürpriz bir ayrılık yaşanabileceği ve bu ayrılıkla birlikte dizinin bitebileceği iddia edildi. Peki, o ayrılık haberlerinin ardındaki isim kim? 

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20 Tem 2021 - 18:05 Ankara- Yaşam

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