EDHO Bitiyor, Yeni Sezonda Olmayacak mı? Öyle Bir Ayrılık Fırtınası Yaşandı ki; Milyonlarca Hayran Yıkılacak!
ATV'nin fenomen dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonuyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Oktay Kaynarca'nın başarılı bir şekilde başrol oyunculuğunu üstlendiği dizide; yine çok sevilen karakterlerden birinin gideceği iddia edildi. Eğer bu iddia gerçekse; bugüne kadar yaşanan ayrılıklar ve bu haber birleşince, EDHO'nun yeni sezonda olmama ihtimali kendini gösteriyor.
ATV'de ekranlara gelen EDHO'nun yeni sezonu çok büyük bir merakla bekleniyorken; çok sürpriz bir gelişme meydana geldi. Dizinin yeni ekranlara gelecek olan 7.bölümüne dair; sürpriz bir ayrılık yaşanabileceği ve bu ayrılıkla birlikte dizinin bitebileceği iddia edildi. Peki, o ayrılık haberlerinin ardındaki isim kim?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.