Anasayfa/

Foto Galeri/

20 Tem 2021 - 18:05

EDHO Bitiyor, Yeni Sezonda Olmayacak mı? Öyle Bir Ayrılık Fırtınası Yaşandı ki; Milyonlarca Hayran Yıkılacak!

ATV'nin fenomen dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonuyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Oktay Kaynarca'nın başarılı bir şekilde başrol oyunculuğunu üstlendiği dizide; yine çok sevilen karakterlerden birinin gideceği iddia edildi. Eğer bu iddia gerçekse; bugüne kadar yaşanan ayrılıklar ve bu haber birleşince, EDHO'nun yeni sezonda olmama ihtimali kendini gösteriyor.