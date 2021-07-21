İphone 13 Ne Zaman Çıkıyor? İphone 13 Ne Kadar? Yeni İphone Ne Zaman Çıkıyor, Özellikleri Neler?
İphone 13 ailesi için teknoloji dünyasında geri sayım başlıyor. Önümüzdeki günlerde lansmanı gerçekleşecek olan İphone 13 için Apple ağzını sıkı tutarken, basına sızan bilgiler, çok farklı bir serinin piyasaya sürülmek üzere olduğunu gösteriyor. Peki, İphone 13 ne zaman çıkıyor? İphone 13 ne kadar? Yeni iphone ne zaman çıkıyor, özellikleri neler? İşte, konuyla ilgili detaylar…
Apple markasının öncü olduğu alanlarından biri olan telefon sektörü, İphone ile her dönem markanın büyük bir ilgi görmesine neden oluyor. Konuyla ilgili lansman öncesi sessizliğini bu dönemde koruyan İphone, 13 ailesi öncesi teknoloji dünyasını merak içerisinde bırakıyor. Özellikle kamuoyuna sızan bazı bilgiler ise, İphone 13’ün tüm rakipleri ve teknoloji severleri şaşırtacağını gösteriyor.
İphone 13 Ne Zaman Çıkıyor?
Her yıl belli dönemler lansmanını gerçekleştiren Apple markası, “İphone 13 ne zaman çıkıyor?” sorusunu sorduruyor. İphone 13 ve ailesinin eylül ayından sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor.
21 Tem 2021 - 15:40 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.