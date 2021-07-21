İphone 13 Ne Zaman Çıkıyor? İphone 13 Ne Kadar? Yeni İphone Ne Zaman Çıkıyor, Özellikleri Neler?

Apple markasının öncü olduğu alanlarından biri olan telefon sektörü, İphone ile her dönem markanın büyük bir ilgi görmesine neden oluyor. Konuyla ilgili lansman öncesi sessizliğini bu dönemde koruyan İphone, 13 ailesi öncesi teknoloji dünyasını merak içerisinde bırakıyor. Özellikle kamuoyuna sızan bazı bilgiler ise, İphone 13’ün tüm rakipleri ve teknoloji severleri şaşırtacağını gösteriyor.

İphone 13 Ne Zaman Çıkıyor?



Her yıl belli dönemler lansmanını gerçekleştiren Apple markası, “İphone 13 ne zaman çıkıyor?” sorusunu sorduruyor. İphone 13 ve ailesinin eylül ayından sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor.