Alişan Ağlıyor, Türkiye Ağlıyor! O Ünlüler Öyle Paylaşımlar Yaptı ki; Herkes Duygu Seline Kapıldı... İşte O Paylaşımlar!

Uzun yıllardır şarkıcı Alişan'ın menajeri olan kardeşi Selçuk Tektaş'ın adı son 1 aydır sık sık gündeme geliyor. Covid-19'dan dolayı yoğun bakımda tedaviye alınan Selçuk Tektaş için bir Türkiye dua ediyordu...

Selçuk Tektaş, bundan 20 gün önce tespit edilen covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Sarıyer Maslak'ta yer alan özel bir hastanede tedavi altına alınan Tektaş'ın durumu saatler geceyi gösterdiğinde çok kötü bir hale geldi. Selçuk Tektaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata gözlerini yumdu! Alişan, cenazede gözyaşlarına boğulurken, sosyal medyada tüm Türkiye ağladı! İşte Alişan'ın ve Selçuk Tektaş'ın arkadaşlarının o paylaşımları: >> (Diğer sayfaya geçiniz)