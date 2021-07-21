Alişan Ağlıyor, Türkiye Ağlıyor! O Ünlüler Öyle Paylaşımlar Yaptı ki; Herkes Duygu Seline Kapıldı... İşte O Paylaşımlar!
Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi ve menajeri olan Selçuk Tektaş, 20 gündür covid-19 tedavisi görmekte olduğu hastanede hayat savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu. Acılı haberi alan aile, hastane önünde gözyaşlarını tutamazken; 41 yaşında olan Tektaş, bugün öğle namazına müteakiben son yolculuğuna uğurlandı.
Uzun yıllardır şarkıcı Alişan'ın menajeri olan kardeşi Selçuk Tektaş'ın adı son 1 aydır sık sık gündeme geliyor. Covid-19'dan dolayı yoğun bakımda tedaviye alınan Selçuk Tektaş için bir Türkiye dua ediyordu...
Selçuk Tektaş, bundan 20 gün önce tespit edilen covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Sarıyer Maslak'ta yer alan özel bir hastanede tedavi altına alınan Tektaş'ın durumu saatler geceyi gösterdiğinde çok kötü bir hale geldi. Selçuk Tektaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata gözlerini yumdu! Alişan, cenazede gözyaşlarına boğulurken, sosyal medyada tüm Türkiye ağladı! İşte Alişan'ın ve Selçuk Tektaş'ın arkadaşlarının o paylaşımları: >> (Diğer sayfaya geçiniz)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.