Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman'ı Görünce Delireceksiniz! Öyle Bir Şeyle Geliyor ki, Gündem Sallanıyor...

Bir Zamanlar Çukurova'da oldukça başarılı bir oyunculuk performansı altına imza atan Vahide Perçin; dizide hayat verdiği Hünkar Yaman karakterini en iyi şekilde yansıtmasıyla birlikte profesyonel oyunculuğu sayesinde takdirleri üzerine toplamıştı. Ekranlara bir süre ara veren Vahide Perçim, tekrardan geliyor! Hem de çok güzel bir projeyle...

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