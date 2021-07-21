- 21 Tem 2021 - 16:24 G: 21 Tem 2021 - 16:46

Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman'ı Görünce Delireceksiniz! Öyle Bir Şeyle Geliyor ki, Gündem Sallanıyor...

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar isimli karaktere hayat veren ve başarılı oyunculuğu ve karakteri yansıtma tarzıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Vahide Perçin'i görenler resmen deliriyor! Dizinin bitmesiyle birlikte çok fazla tepki alan ünlü oyuncuyu hemen bir projede görmek isteyen hayranları; çıkan kararla birlikte mutluluktan havalara uçtu.

Bir Zamanlar Çukurova'da oldukça başarılı bir oyunculuk performansı altına imza atan Vahide Perçin; dizide hayat verdiği Hünkar Yaman karakterini en iyi şekilde yansıtmasıyla birlikte profesyonel oyunculuğu sayesinde takdirleri üzerine toplamıştı. Ekranlara bir süre ara veren Vahide Perçim, tekrardan geliyor! Hem de çok güzel bir projeyle... 

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21 Tem 2021 - 16:24 Ankara- Yaşam

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