Arka Sokaklar'da Milyonları Şoka Sokan Olay! Rıza Baba ve Hüsnü Çoban Ayrılıyor... "Sonsuz" Deniliyordu; Bitiyor!
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan ve sosyal medya kullanıcılarının sık sık "sonsuz" dediği Arka Sokaklar dizisi; 15 sezonu geride bırakarak muhteşem bir başarının altına imza attı. Söz konusu dizi hızla devam ederken TV100'den gelen iddia ortalığı karıştırdı. Hüsnü Çoban ve Rıza Baba veda mı ediyor?
15 sezonu geride bırakarak kırılması zor bir rekor altına imza atan fenomen dizi Arka Sokaklar'la ilgili olarak bomba bir iddia dizi gündemini sallanıyor. Yapılan iddialara göre diziyle bütünleşen Rıza Baba ve Hüsnü Çoban karakterleri diziye veda ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.