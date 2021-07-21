Arka Sokaklar'da Milyonları Şoka Sokan Olay! Rıza Baba ve Hüsnü Çoban Ayrılıyor... "Sonsuz" Deniliyordu; Bitiyor!

15 sezonu geride bırakarak kırılması zor bir rekor altına imza atan fenomen dizi Arka Sokaklar'la ilgili olarak bomba bir iddia dizi gündemini sallanıyor. Yapılan iddialara göre diziyle bütünleşen Rıza Baba ve Hüsnü Çoban karakterleri diziye veda ediyor.

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