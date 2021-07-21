21 Tem 2021 - 18:13 Güncelleme: 21 Tem 2021 - 18:21
Ajda Pekkan'la İlgili İnanılmaz Gerçek! "Yok Artık" Ölümsüzlük İksiri Gerçekmiş... Şişesine Tam 250.000 TL Veriyor; 2 Şişe Bitiriyor...
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan'la ilgili inanılmaz bir gerçek ortaya çıktı. Yeniçağ tarafından yapılan bir habere göre; Ajda Pekkan'ın gençlik sırrı ortaya çıkmış oldu.
75 yaşında olan fakat gerek yüz yapısı, gerekse fiziğiyle 25 - 30 yaşındaymış gibi duran ve herkesi şaşkına çeviren Ajda Pekkan'ın nasıl böyle genç görünebildiği yıllardır büyük merak konusuydu. Bu meraklara yönelik Yeniçağ tarafından paylaşılan bir haber herkesi şaşkına çevirdi. "75 yaşındaki Ajda Pekkan'ın gençlik sırrı ortaya çıktı" başlığıyla verilen haberde, bir ölümsüzlük iksirinden bahsedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.