- 21 Tem 2021 - 18:13 G: 21 Tem 2021 - 18:21

Ajda Pekkan'la İlgili İnanılmaz Gerçek! "Yok Artık" Ölümsüzlük İksiri Gerçekmiş... Şişesine Tam 250.000 TL Veriyor; 2 Şişe Bitiriyor...

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan'la ilgili inanılmaz bir gerçek ortaya çıktı. Yeniçağ tarafından yapılan bir habere göre; Ajda Pekkan'ın gençlik sırrı ortaya çıkmış oldu.

75 yaşında olan fakat gerek yüz yapısı, gerekse fiziğiyle 25 - 30 yaşındaymış gibi duran ve herkesi şaşkına çeviren Ajda Pekkan'ın nasıl böyle genç görünebildiği yıllardır büyük merak konusuydu. Bu meraklara yönelik Yeniçağ tarafından paylaşılan bir haber herkesi şaşkına çevirdi. "75 yaşındaki Ajda Pekkan'ın gençlik sırrı ortaya çıktı" başlığıyla verilen haberde, bir ölümsüzlük iksirinden bahsedildi. 

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21 Tem 2021 - 18:13 Ankara- Yaşam

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