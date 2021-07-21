Çukur İzleyenleri Şoktan Şoka Girdi! Çukur'un Sahra'mı Sarp Akkaya Öyle Bir Halde ki; Dizi Yeniden Başlasa Kurtulamaz...

Çukur'un final bölümlerinde sahram karakteri olarak hayranlarının karşısına çıkarak kendini gösteren Sarp Akkaya, yeni projesi için şaşırtan bir imaj değişikliğine gitti. Çukur dizisinin final yapmasının sonrasında 2020 yılında yayınlanmaya başlayan vizyon dizisinde rol almaya başlayan yakışıklı oyuncu, yeni projesi için imaj değişikliğine giderek herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun son halini görenler, değişime inanamadılar.

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