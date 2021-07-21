- 21 Tem 2021 - 18:29 G: 21 Tem 2021 - 18:37

Çukur İzleyenleri Şoktan Şoka Girdi! Çukur'un Sahra'mı Sarp Akkaya Öyle Bir Halde ki; Dizi Yeniden Başlasa Kurtulamaz...

Son olarak Çukur dizisinde sahram karakterine hayat vererek hayranlarının karşısına çıkan, senaryo gereği kötü adama hayat veren ve büyük tepki çeken Sarp Akkaya, yeni projesi için öyle bir imaj değişikliğine gitti ki; Çukur izleyenleri şoktan şoka girdi. Oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Çukur'un final bölümlerinde sahram karakteri olarak hayranlarının karşısına çıkarak kendini gösteren Sarp Akkaya, yeni projesi için şaşırtan bir imaj değişikliğine gitti. Çukur dizisinin final yapmasının sonrasında 2020 yılında yayınlanmaya başlayan vizyon dizisinde rol almaya başlayan yakışıklı oyuncu, yeni projesi için imaj değişikliğine giderek herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun son halini görenler, değişime inanamadılar. 

Detaylar ve o değişim için diğer sayfaya geçiniz >>

21 Tem 2021 - 18:29 Ankara- Yaşam

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