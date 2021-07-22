Elon Musk Merak Edilenleri Açıkladı! Kripto Varlığını Doğruladı! Bakın Ne Kadar Bir Yatırımı Var?

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla Elon Musk’ın çeşitli kripto varlık sahibi olduğu kolayca anlaşılabilir. Tesla’nın Bitcoin aldığı açıkladıları bilançolarında resmiyet kazanmış durumda. Ancak Musk, kişisel portföyü hakkında ilk kez konuştu ve Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin yatırımlarını doğruladı. Bu varlıklarını ise yakın zamanda satmayı düşünmediğini söyledi.

Elindeki varlıklar için şu sözleri söyledi:

SpaceX ve Tesla dışında sahip olduğum üç şey… herhangi bir önemi olan Bitcoin, biraz Ethereum ve biraz Doge. Bitcoin fiyatı düşerse, para kaybederim. Yükseltmek için uğraşabilirim ama düşürmem.

Bu açıklama, Bitcoin değerinde bu yılın başlarındaki en yüksek seviyelerinden son düşüşe atıfta bulunmak olarak yorumlanabilir. Musk, Tesla’nın bir milyar doları Bitcoin’e çevirdiğini ve kripto paraları ödeme aracı olarak geçici süre kabul ettiğini açıkladığı için bu yükselişte büyük bir paya sahipti.

Bu, Musk’ın Bitcoin madenciliği süreciyle ilgili endişelerini dile getirmesinden kısa bir süre sonra askıya alındı. Musk ayrıca, 2019’dan bu yana kripto para enerji tüketimini azaltmada Dogecoin geliştiricilerine sözde yardım etme noktasına kadar Dogecoin’e oldukça ilgi duyduğunu ifade etti.

O zaman bile, Elon Musk’ın kesinlikle Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin’e yatırım yaptığını anlamak, başarılı olma arzusunun daha canlı bir resmini çiziyor. Bunu akılda tutarak, Musk’ın Twitter’daki ve dışındaki kripto para birimi konuşmalarına düzenli olarak katılması şaşırtıcı olmamalı.

Elon Musk, Tesla’nın Bitcoin’i bir şartla kabul etmeye devam edeceğini söyledi

Elon Musk, kripto para birimi madencilik ve işlemler için en az %50 yenilenebilir enerjiye geçerse Tesla’nın ürünleri için Bitcoin’i tekrar kabul etmeye devam edeceğini söyledi.

Tesla, bu yılın başlarında 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldığını duyurduğunda yatırımcıları ve meraklıları şok etmişti. Şirket satın almayı Aralık ayında yaptı ve sonunda Tesla’nın elektrikli arabaları ve sürdürülebilir enerji ürünleri için Bitcoin’i bir ödeme yöntemi olarak kabul etmesinin kapısını açtı.

Mart ayında Tesla, resmi olarak Bitcoin’i bir ödeme seçeneği olarak kabul etmeye başladı. Musk, yalnızca ABD’deki alıcıların Bitcoin ile bir araç satın alma olanağına sahip olduğunu ve seçeneğin uluslararası müşterilere “bu yılın sonunda” genişletileceğini söylemişti.

Ancak araç veya güneş enerjisi sistemi satın alma seçeneği kısa ömürlü oldu. 12 Mayıs’ta Musk, Tesla’nın Bitcoin kullanarak araç alımlarını askıya aldığını duyurdu. Musk yaptığı açıklamada, “Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların, özellikle de herhangi bir yakıtın en kötü emisyonuna sahip olan kömür kullanımının hızla artmasından endişe duyuyoruz” dedi. Çarşamba günkü konferansta Musk, kömürün çevresel etkisinin madenciliğe devam etmek veya Bitcoin’i kabul etmek için çok olumsuz olduğunu yineledi.

İşlemler ve madencilik daha sürdürülebilir seçeneklerle tamamlanır tamamlanmaz Tesla araçları için kriptoyu kabul etmeye hazır.

Musk, “Büyük olasılıkla Tesla, Bitcoin’i kabul etmeye devam edecek” dedi. “Bitcoin madencilerini yenilenebilir enerjilere yönlendirmek için bilinçli bir çaba olduğu sürece, Tesla bunu destekleyebilir” diye ekledi. Görünüşe göre Bitcoin yenilenebilir kaynaklara çok daha fazla kayıyor ve kullanılan bir grup ağır hizmet kömür santrali… kapatıldı.”

Musk ayrıca şu anda halka açık bir şirket olmayan SpaceX’in de Bitcoin’in sahibi olduğunu doğruladı. Kişisel portföyünden herhangi bir Bitcoin satma planı yok ve Tesla ile SpaceX’in de “elmas ellere” sahip olma durumlarını sürdüreceğini söyledi.