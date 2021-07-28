Camdaki Kız Nalan Yürekleri Hoplattı, Çekiciliğiyle Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Mayosuyla Milyonları Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Nesin Sen?”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burcu Biricik, akılları başlardan alıp götürdü! Derin dekolteli mayosuyla objektiflere takılan Burcu Biricik’in çekici hallerini görenler ise “Sedat çılgına dönecek!”, “Aman Nalan, Hayri görmesin” yorumlarında bulundular.
Sosyal medyada büyük ilgi gören bu görseller ise gündeme bomba gibi düştü. Dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, sevenlerine büyük bir şok yaşattı! Bir bakanın bir kez daha baktığı Burcu Biricik, 18’liklere adeta taş çıkarttı!
Camdaki Kız dizisi 9. Bölümüyle sezon finali yapmış ve ekranlara kısa bir süre ara vermişti. Eylül ayında yeniden ekranlara gelecek olan başarılı dizide Hayri karakterinin kim olacağı ise büyük bir merak konusu haline gelmişti. Edinen son bilgilere göre ise Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat verecek olan ismin Çukur dizisindeki Vartolu Saadettin karakterini canlandıran; Erkan Kolçak Köstendil olduğu yönünde belirlendi. Peki, Burcu Biricik nasıl görüntülendi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.