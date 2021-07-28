Camdaki Kız Nalan Yürekleri Hoplattı, Çekiciliğiyle Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Mayosuyla Milyonları Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Nesin Sen?”

Sosyal medyada büyük ilgi gören bu görseller ise gündeme bomba gibi düştü. Dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, sevenlerine büyük bir şok yaşattı! Bir bakanın bir kez daha baktığı Burcu Biricik, 18’liklere adeta taş çıkarttı!

Camdaki Kız dizisi 9. Bölümüyle sezon finali yapmış ve ekranlara kısa bir süre ara vermişti. Eylül ayında yeniden ekranlara gelecek olan başarılı dizide Hayri karakterinin kim olacağı ise büyük bir merak konusu haline gelmişti. Edinen son bilgilere göre ise Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat verecek olan ismin Çukur dizisindeki Vartolu Saadettin karakterini canlandıran; Erkan Kolçak Köstendil olduğu yönünde belirlendi. Peki, Burcu Biricik nasıl görüntülendi?



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