Baş Belası Nerede Çekiliyor? Baş Belası Dizisi Hangi İlde Ve İlçede Çekiliyor? Dizi Seti Nerede Kuruldu?

Yaz sezonunda ATV ekranlarından merhaba diyen Baş Belası dizisi, ARC imzası ile 20 Haziran 2021 tarihinden bu yana seyircisi ile buluşuyor. Başrollerini ‎İrem Helvacıoğlu ve ‎Seçkin Özdemir gibi ekranların özlediği isimlerin paylaştığı Baş Belası dizisi, polisiye ve komedi türünü birleştirerek seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Her Pazar ATV ekranlarına gelen Baş Belası dizisi, çekildiği mekanların güzelliği ile de seyircisini büyülemeyi başarıyor.

Baş Belası Nerede Çekiliyor?



Baş Belası’nın aldığı reytingler, seyirci kitlesinin oturduğunu gösteriyor. Bu seyirci kitlesi ise, “Baş Belası nerede çekiliyor?” sorusuna bir müddettir cevap arıyor. Baş Belası dizisi İstanbul şehrinde kurulan dizi seti ve yine İstanbul’da bulunan çeşitli mekanlarda çekiliyor. Baş Belası dizisinin merak edilen çekim bölgeleri olarak ise, İpek’in evi ve çalıştığı karakol öne çıkıyor. >>