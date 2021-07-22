Baş Belası Nerede Çekiliyor? Baş Belası Dizisi Hangi İlde Ve İlçede Çekiliyor? Dizi Seti Nerede Kuruldu?
ATV ekranlarının yeni fenomeni olan Baş Belası dizisi, polisiye ve komedi türlerini birleştirmesi ile seyirciden geçer bir not almayı başardı. Son zamanların en çok izlenen dizileri arasına giren Baş Belası, İpek’in evi ve diğer çekim mekanları ile de gündemlerden bir türlü düşmedi. Peki, Baş Belası nerede çekiliyor? Baş Belası dizisi hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi seti nerede kuruldu? İşte, konuyla ilgili detaylar…
Yaz sezonunda ATV ekranlarından merhaba diyen Baş Belası dizisi, ARC imzası ile 20 Haziran 2021 tarihinden bu yana seyircisi ile buluşuyor. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir gibi ekranların özlediği isimlerin paylaştığı Baş Belası dizisi, polisiye ve komedi türünü birleştirerek seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Her Pazar ATV ekranlarına gelen Baş Belası dizisi, çekildiği mekanların güzelliği ile de seyircisini büyülemeyi başarıyor.
Baş Belası Nerede Çekiliyor?
Baş Belası’nın aldığı reytingler, seyirci kitlesinin oturduğunu gösteriyor. Bu seyirci kitlesi ise, “Baş Belası nerede çekiliyor?” sorusuna bir müddettir cevap arıyor. Baş Belası dizisi İstanbul şehrinde kurulan dizi seti ve yine İstanbul’da bulunan çeşitli mekanlarda çekiliyor. Baş Belası dizisinin merak edilen çekim bölgeleri olarak ise, İpek’in evi ve çalıştığı karakol öne çıkıyor. >>
22 Tem 2021 - 13:43 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.