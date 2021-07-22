- 22 Tem 2021 - 14:49 G: 22 Tem 2021 - 14:50

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’tan Şampiyonluk Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin düzenlediği geleneksel bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yolunda iddialı olduklarını belirterek, "Yavaş yavaş ligler başlayacak ve stresli günlere geri döneceğiz. Maçlarımız günlük hayatımızın önemli parçası olacak. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu sene özellikle futbolda güzel günler yaşayacağız. Ben büyük konuşmam ama bu sene inançlı ve iddialıyız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kulüp faaliyetlerinin iyiye gittiğini dile getirerek, "7 senedir beklediğimiz şampiyonluk sevincini bu sene yaşayacağız. Çalışmalar iyi gidiyor. Bu sene süreçleri farklı ele alıyoruz. Bazı çalışmaları bitince açıklıyoruz. Gizli kalması gerektiği için buna önem veriyoruz. Tüm şubelerde çalışmalar devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı değerlendiren Koç, "Olimpiyat kafilesinin 5'te 1'inin bizim çocuklardan oluşuyor olmasından ne kadar gurur duysak azdır. Çok daha büyük kafilelerle olimpiyata gidip, rekor sayıda madalyalar almalıyız. Atatürkçü ve spor sevgisi yüksek gençleri yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

22 Tem 2021 - 14:49 - Spor

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