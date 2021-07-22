Emeklilik Tarihini Nasıl Ve Ne Kadar Öne Çekebilirim? Askerlik Borçlanması Emeklilik Yaşını Ne Kadar Öne Çeker?

Erkekler ve kadınların farklı şartlarda emekli olduğu Türkiye’de emeklilik hali Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla düzenleniyor. Belli şartları sağlayan kişilerin emekli olması halinde de kendisine çalışmadan maaş olabilme olanağı tanıyor. Çalışan her kişinin hayali olan erken emeklilik ise, o yöntem ile artık hayal olarak kalmıyor!

Emeklilik Tarihini Nasıl Ve Ne Kadar Öne Çekebilirim?



Emekli olacak kişilerin sıklıkla merak ettiği soruların başında; “Emeklilik tarihini nasıl ve ne kadar öne çekebilirim?” sorusu yer alıyor. Erkeklerde askerlik, kadınlarda ise doğum borçlanması belli şartları sağlayan kişilerin emekliliklerini öne çekebiliyor. Özellikle yaş kriterini yerine getiren çalışanların prim hanesini doldurmak yerine bu iki borçlanma türüne başvurmaları, bir an önce emekli olmalarını sağlıyor.



Askerlik Hizmeti Emekliliğe Sayılır Mı?



Erkek çalışanların emeklilik süresini etkileyen askerlik borçlanması vatandaşların sıklıkla; “Askerlik hizmeti emekliliğe sayılır mı?” sorusuna yanıt aramasına neden oluyor. Evet 5510 sayılı kanun kapsamında düzenlenen askerlik borçlanması, kişinin kendisinin SGK’ya ödediği takdirde emekliliğe sayılıyor. >>