- 22 Tem 2021 - 14:49 G: 22 Tem 2021 - 14:53

Emeklilik Tarihini Nasıl Ve Ne Kadar Öne Çekebilirim? Askerlik Borçlanması Emeklilik Yaşını Ne Kadar Öne Çeker?

Türkiye’de bir kişinin emekli olabilmesi için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş şartını yerine getirmesi gerekiyor. Ancak dönem dönem değişen yaş ve prim gün sayısı kişilerin emekli olabilmesi için daha çok çalışmasını gerektiriyor. Ortaya çıkan o yöntem ise, emeklilik tarihini öne çekiyor! Peki, emeklilik tarihini nasıl ve ne kadar öne çekebilirim? Askerlik hizmeti emekliliğe sayılır mı? Askerlik borçlanması emeklilik yaşını ne kadar öne çeker? İşte, detaylar…

Erkekler ve kadınların farklı şartlarda emekli olduğu Türkiye’de emeklilik hali Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla düzenleniyor. Belli şartları sağlayan kişilerin emekli olması halinde de kendisine çalışmadan maaş olabilme olanağı tanıyor. Çalışan her kişinin hayali olan erken emeklilik ise, o yöntem ile artık hayal olarak kalmıyor!

Emeklilik Tarihini Nasıl Ve Ne Kadar Öne Çekebilirim?

Emekli olacak kişilerin sıklıkla merak ettiği soruların başında; “Emeklilik tarihini nasıl ve ne kadar öne çekebilirim?” sorusu yer alıyor. Erkeklerde askerlik, kadınlarda ise doğum borçlanması belli şartları sağlayan kişilerin emekliliklerini öne çekebiliyor. Özellikle yaş kriterini yerine getiren çalışanların prim hanesini doldurmak yerine bu iki borçlanma türüne başvurmaları, bir an önce emekli olmalarını sağlıyor.

Askerlik Hizmeti Emekliliğe Sayılır Mı?

Erkek çalışanların emeklilik süresini etkileyen askerlik borçlanması vatandaşların sıklıkla; “Askerlik hizmeti emekliliğe sayılır mı?” sorusuna yanıt aramasına neden oluyor. Evet 5510 sayılı kanun kapsamında düzenlenen askerlik borçlanması, kişinin kendisinin SGK’ya ödediği takdirde emekliliğe sayılıyor. >>

22 Tem 2021 - 14:49 - Yaşam

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