Survivor Ayşe Yeniden Survivor’da! Acun Ilıcalı’dan Teklifi Kaptı, Ortalık Karıştı! Milyonlar İkiye Ayrıldı, Kaos Nedeni Oldu! Neler Oldu Neler…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce ekranlara vedasını duyurmuştu. Sevilerek izlenen yarışmayı üçüncü olarak tamamlayan başarılı yarışmacı, hem Survivor’daki yaşantısında hem de Survivor dışındaki yaşantısıyla gündemin aranan ismi olmuştu. Şimdi ise yeniden Survivor’da olduğu açıklandı!
Survivor yarışmasının bitimiyle birlikte Panorama programına katılan başarılı yarışmacı, sunucuların kendisine sormuş olduğu “Yeniden teklif gelse, Survivor All Star’da olur musun?” sorusuna ise “Çok isterim, gerçekten çok isterim. Ben orada kendimi buldum. Orada gerçek kendimle tanıştım. Survivor adası benim hayatım oldu” sözlerini dile getirmişti.
Survivor’dan sonra sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya başlayan başarılı yarışmacı Ayşe Yüksel, dengelerin değişmesine neden oldu. Sık sık cesur paylaşımlar yapan Ayşe Yüksel, en son paylaşımıyla Yasin Obuz’un yeni şarkısının partisinde olduğunu dile getirmişti. Şimdi ise şok bir paylaşımla skandal bir şekilde gündeme geldi! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.