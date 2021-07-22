Survivor Ayşe Yeniden Survivor’da! Acun Ilıcalı’dan Teklifi Kaptı, Ortalık Karıştı! Milyonlar İkiye Ayrıldı, Kaos Nedeni Oldu! Neler Oldu Neler…

Survivor yarışmasının bitimiyle birlikte Panorama programına katılan başarılı yarışmacı, sunucuların kendisine sormuş olduğu “Yeniden teklif gelse, Survivor All Star’da olur musun?” sorusuna ise “Çok isterim, gerçekten çok isterim. Ben orada kendimi buldum. Orada gerçek kendimle tanıştım. Survivor adası benim hayatım oldu” sözlerini dile getirmişti.

Survivor’dan sonra sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya başlayan başarılı yarışmacı Ayşe Yüksel, dengelerin değişmesine neden oldu. Sık sık cesur paylaşımlar yapan Ayşe Yüksel, en son paylaşımıyla Yasin Obuz’un yeni şarkısının partisinde olduğunu dile getirmişti. Şimdi ise şok bir paylaşımla skandal bir şekilde gündeme geldi! Peki, neler oluyor?



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