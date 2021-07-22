- 22 Tem 2021 - 17:28 G: 22 Tem 2021 - 17:46

Arka Sokaklar’ın Hüsnü’sünden Skandal Paylaşım! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Kimse Gözlerine İnanamadı! Tokat Etkisi Yarattı, İşler Fena Karıştı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde kıyamet adeta kopuyor! Kıs bir süre önce Yüsra Geyik ve Onur Bay’ın diziden ayrılmasının ardından yeni ayrılacak ismin Hüsnü karakterine hayat veren Özgür Ozan’ın olduğu yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Dikkatleri üzerine çeken bu iddiaların ardından Özgür Ozan’dan skandal paylaşım geldi!

Paylaşımına “Arka Sokaklar” dizisini temsil eden #dizi etkilerini koyan başarılı oyuncu ağızların açık kalmasına neden oldu. Kimse gözlerine inanamadı ama gerçekler sallantıya neden oldu. Kimse gözlerine inanamazken; tokat etkisi yaratan bu durum “İşleri fena karıştırdı!”

Başrollerinde Özgür Ozan, Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Alp Korkmaz gibi birbirinden başarılı isimleri bulunduran başarılı dizi, kısa bir süre önce sezon finali yaparak ekranlara vedasını duyurmuştu. Dikkatleri üzerine çeken dizinin son bölümü akıllardan çıkamamışken; şok edici bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?

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22 Tem 2021 - 17:28 Ankara- Yaşam

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