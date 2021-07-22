Arka Sokaklar’ın Hüsnü’sünden Skandal Paylaşım! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Kimse Gözlerine İnanamadı! Tokat Etkisi Yarattı, İşler Fena Karıştı!

Paylaşımına “Arka Sokaklar” dizisini temsil eden #dizi etkilerini koyan başarılı oyuncu ağızların açık kalmasına neden oldu. Kimse gözlerine inanamadı ama gerçekler sallantıya neden oldu. Kimse gözlerine inanamazken; tokat etkisi yaratan bu durum “İşleri fena karıştırdı!”

Başrollerinde Özgür Ozan, Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Alp Korkmaz gibi birbirinden başarılı isimleri bulunduran başarılı dizi, kısa bir süre önce sezon finali yaparak ekranlara vedasını duyurmuştu. Dikkatleri üzerine çeken dizinin son bölümü akıllardan çıkamamışken; şok edici bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?



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