Masterchef Somer Şefin Sevgilisi Ortaya Çıktı! “Aldattı” Denilmişti, Masterchef’te Yer Alan O İsimle Sevgili Oldukları Resmen Belgelendi! Meğer Eşiyle Boşanma Nedeni…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in jüri koltuğunda oturan Somer Şefin sevgilisi resmen ortaya çıktı. Eski eşinden boşandığı sıralarda gündeme “Aldattı” iddialarıyla gelen başarılı şef, ağızların açık kalmasına neden olmuştu.
Gelen iddialardan bir diğer ise Masterchef yarışmasında aktif olarak rol alan bir isimle sevgili olduğu yönünde olmuştu. Dengeleri değiştiren Somer Şef, şok etkisi yaratmıştı. Daha sonra ise ismi gecen kişiliyle Somer Şef samimi bir şekilde görüntülenmişti.
Masterchef yarışmasının bir önceki sezonundan sonra röportaj veren başarılı şef, “Evli misiniz, ne zaman aşık oldunuz?” sorusuna ise “Evli değilim, yeni boşandım ama hım nasıl desem yeni aşık oldum” sözlerini dile getirmişti. Evlilik düşünmediğini açıklayan başarılı şef, bunları söylerken heyecanlanmıştı. Peki, Somer Şefin sevgilisi kim? Gerçekten Masterchef’te yer alan bir isimle mi birlikte?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.