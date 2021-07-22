- 22 Tem 2021 - 19:29 G: 22 Tem 2021 - 19:51

Masterchef Somer Şefin Sevgilisi Ortaya Çıktı! “Aldattı” Denilmişti, Masterchef’te Yer Alan O İsimle Sevgili Oldukları Resmen Belgelendi! Meğer Eşiyle Boşanma Nedeni…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in jüri koltuğunda oturan Somer Şefin sevgilisi resmen ortaya çıktı. Eski eşinden boşandığı sıralarda gündeme “Aldattı” iddialarıyla gelen başarılı şef, ağızların açık kalmasına neden olmuştu.

Gelen iddialardan bir diğer ise Masterchef yarışmasında aktif olarak rol alan bir isimle sevgili olduğu yönünde olmuştu. Dengeleri değiştiren Somer Şef, şok etkisi yaratmıştı. Daha sonra ise ismi gecen kişiliyle Somer Şef samimi bir şekilde görüntülenmişti.

Masterchef yarışmasının bir önceki sezonundan sonra röportaj veren başarılı şef, “Evli misiniz, ne zaman aşık oldunuz?” sorusuna ise “Evli değilim, yeni boşandım ama hım nasıl desem yeni aşık oldum” sözlerini dile getirmişti. Evlilik düşünmediğini açıklayan başarılı şef, bunları söylerken heyecanlanmıştı. Peki, Somer Şefin sevgilisi kim? Gerçekten Masterchef’te yer alan bir isimle mi birlikte?

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22 Tem 2021 - 19:29 Ankara- Yaşam

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