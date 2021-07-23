Masterchef Yarışmasına Acun Ilıcalı Vetosu! Hakkında Açıklama Yapınca “Dur” Dedi! “Mehmet Şef Ayvayı Yedi” Perde Arkasını Anlatınca Başına Gelmedik Şey Kalmadı…

Görenleri hayrete düşüren durumda “Mehmet Şef kesin ayvayı yedi! Adam her şeyi ortaya döktü” yorumlarını yaptılar. Peki, Mehmet Şef Acun Ilıcalı ve Masterchef yarışması hakkında neler dedi?

Mehmet Şef, “Masterchef olurdu olmazdı, bu benim planım değildi zaten. Biz Masterchef Türkiye'ye 60'a yakın belki de daha fazla insanla görüştük, ilk yıl için söylüyorum... Bayağı şefle görüştük. Demolar çekildi. Benim bildiğim 40 kesin var... Bu şeflerle demolar çekildi. Bu demolardan sonra sayılar düştü. En son Acun Ilıcalı karar verdi. Mesela benim oradaki olayım da ilginçtir” açıklamanın ardından yeni bombayı resmen patlattı! Meğer Acun Ilıcalı…



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