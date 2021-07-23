Masterchef Yarışmasına Acun Ilıcalı Vetosu! Hakkında Açıklama Yapınca “Dur” Dedi! “Mehmet Şef Ayvayı Yedi” Perde Arkasını Anlatınca Başına Gelmedik Şey Kalmadı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasına Acun Ilıcalı vetosu! Hakkında açıklamalar yapan şefe resti çektiği ve yayını durdurduğu iddia edilen Acun Ilıcalı, milyonları şok içerisinde bıraktı.
Görenleri hayrete düşüren durumda “Mehmet Şef kesin ayvayı yedi! Adam her şeyi ortaya döktü” yorumlarını yaptılar. Peki, Mehmet Şef Acun Ilıcalı ve Masterchef yarışması hakkında neler dedi?
Mehmet Şef, “Masterchef olurdu olmazdı, bu benim planım değildi zaten. Biz Masterchef Türkiye'ye 60'a yakın belki de daha fazla insanla görüştük, ilk yıl için söylüyorum... Bayağı şefle görüştük. Demolar çekildi. Benim bildiğim 40 kesin var... Bu şeflerle demolar çekildi. Bu demolardan sonra sayılar düştü. En son Acun Ilıcalı karar verdi. Mesela benim oradaki olayım da ilginçtir” açıklamanın ardından yeni bombayı resmen patlattı! Meğer Acun Ilıcalı…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.