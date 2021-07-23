Bitcoin Yasası Çıktı Vatandaş Ayağa Kalktı! Protestolar Bitmiyor! El Salvador'da Neler Oluyor?

Bitcoin’i yasal para birimi olarak ilan eden bir El Salvador yasasının hızla kabul edilmesi, ülke vatandaşları tarafından kötü karşılandı.

Bitcoin Karşıtı Gösteriler Arttı



Görünüşe göre COVID’in yayılmasını önlemek için protestoların üç aylık yasağına rağmen, sol sendikalar, öğrenci dernekleri ve diğerlerinden oluşan bir grup Salvadorlu dün ülkenin Bitcoin’i ulusal para birimi olarak kabul etmesini protesto etmek için Yasama Meclisinde toplandı.

“Direniş Bloğu ve Halk İsyanı” tarafından organize edilen grup, BTC’yi yasal para haline getiren ve işletmeleri kabul etmek zorunda bırakan sözde Bitcoin Yasası’nın iptal edilmesini talep etmek için pankartlar ve sloganlar kullandı.

Protestocular da Salvadorluların %77’si gibi bunun kötü bir fikir olduğunu düşünüyor.

Aktivist Idalia Zuñiga, “Bu, yasa güvensizlik yaratan ve kullanıcıları dolandırmak hatta para ve mal aklamayı kolaylaştırmak için kullanılabilecek bir yasadır” dedi.

Başka bir protestocu, Bitcoin’in fiyat oynaklığı konusundaki endişelerini dile getirdi. “Asgari ücret alanlar için, bir anda Bitcoin’de 300 dolarınız olabilir ve ertesi gün bu 300 dolar 50 dolara dönüşebilir.”

Protestocular, Başkan Nayib Bukele’nin Salvador hükümetinin tüm şubeleri üzerindeki kontrolünü hatırlattığı için yasanın nasıl ortaya çıktığı konusunda haklı olarak homurdanabilirler. Bir yasa tasarısının normalde yorucu bir çalışma, danışma ve uyarlama sürecinden geçmesi gerekmesine rağmen, Bitcoin Yasası, Bukele’nin resmi olarak Kongre’ye sunduğu andan itibaren altı saatten daha kısa bir sürede onaylandı.

Halihazırda onaylanmış olmasına rağmen, Bitcoin Yasası yürürlüğe girmesi için 90 günlük bir süre öngörüyor, yani Salvadorlular Eylül ayında Bitcoin’i kabul etmek zorunda kalacaklar.

Çoğu Hazır Değil

Yakın zamanda yapılan bir anket, ülke nüfusunun yaklaşık %77’sinin Bukele’nin Bitcoin Yasasını reddettiğini ve ülkenin havale alıcılarının ve tüccarlarının çoğunun Bitcoin yerine doları kullanmayı tercih ettiğini ortaya koydu.

Bir zamanlar Bukele’nin de mensubu olduğu muhalefet partisi, Bitcoin Yasası’nın uygulanmasını engellemek için dava açtı.